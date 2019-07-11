Darbecilere ceza yağdı

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı’ndaki darbe eylemlerine ilişkin dava, 25 Eylül 2017’de başladı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü’nde görülen davada sanıkların, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak ve kasten adam öldürmek” suçlarından cezalandırılması isteniyordu. İki yıla yakın görülen davada sanıklar dün karar için hakim karşısına çıkarıldı.

8 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararı, Mahkeme Başkanı Murat İlhan açıkladı. Buna göre, Zırhlı Birlikler’deki darbe eylemlerini yöneten sanıklar eski Albay İsa Sancaklı, eski Yarbay Fatih Çubukçu, eski Binbaşılar Özkan Gürkol ve Semih İlhan ile eski Teğmenler Abdülkadir Çiçek, Enes Daşçı, Resul Doğan ve Yavuz Ali Üçler’e “anayasal düzeni ihlal” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan Semih İlhan’ın, izinli olmasına rağmen 15 Temmuz günü mesai bitiminden sonra birliğe geldiği ortaya çıkmıştı. Sanık İsa Sancaklı ise Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol’u derdest edip Akıncı Üssü’ne götüren darbeci olarak biliniyordu.

24 SANIĞA ‘İYİ HAL İNDİRİMİYLE’ MÜEBBET

Sanıklardan Erdal Yetim, Faruk Yaman, Fatih Mehmet Kılıç, Koray Korkmaz, Öztürk Gür, İbrahim Zengin, Sinan Ünal, Sefa Aygün, Muhammet Macit, Fethi Göçer, Ahmet Faruk Çavuş, Yusuf Akbulut, Murat Akkuru, Ömer Faruk Göçük, Fatih Karaaslan, Ali Suat Yurdakul, Mehmet Ferit Demirci, Resül Çoban, Ali Osman Karahan, Harun Uğur, Burak Çakır, Harun Bulut, İbrahim Akça ve Mehmet Ayaz’a da dabe suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak 24 sanık hakkında ki ceza iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrildi. Mahkeme Başkanı Murat İlhan kararı okuduktan sonra sanık yakınlarının bulunduğu kısımda oturan bir kadın, “Bu kararı veren mahkeme başkanını cayır cayır yakacaksın.” diye bağırdı.

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Şehidin hesabı soruldu

Geçtiğimiz günlerde kararı açıklanan Genelkurmay çatı davasının sanıkları arasında da yer alan eski KKK Personel Plan Daire Başkanı tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Darbecilerin atama listesinde Zırlhı Birlikler Komutanı olarak yer alan ve mevcut komutan Erdoğan Akyol’u derdest edilerek Akıncı Üssü’ne gönderilmesini sağlayan Kırker’in, “Halkı dağıtmak için A4 ve uçak savarlarla halkın bulunduğu bölgeye ateş edin. Halkı ezin. Halk dağılsın” şeklinde talimatlar verdiği belirtiliyordu. Bu davanın bir numaralı sanığı olan Kırker, Emin Güler’in şehit edilmesinden sorumlu tutularak “Kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Ayrıca Kırker’e, 15 Temmuz gazisi Necmettin Utuş’un yaralanmasından dolayı da 16 yıl hapis cezası verildi. Emin Güner’in şehit edilmesinden sorumlu tutulan sanıklar Burak Çakır ve Ahmet Faruk Çavuş da 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İçerdeki FETÖ’cüler daha fazla!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında, 14’ü subay, 14’ü de astsubay olan 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada FETÖ’nün TSK içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu, bu yönüyle terör örgütünün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü olduğu vurgulandı.