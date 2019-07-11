Gündem Darbecilere ceza yağdı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Darbecilere ceza yağdı

Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı’ndaki eylemlerine ilişkin 53 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan 8’i ağır müebbet, 24’ü müebbet hapse çarptırıldı. 15 Temmuz gecesi “Halkı ezin” talimatı veren darbeci general Ahmet Bican Kırker’e ise müebbet hapis cezası verildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Cuntacı tuğgeneral Ahmet Bican Kırker
Cuntacı tuğgeneral Ahmet Bican Kırker

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı’ndaki darbe eylemlerine ilişkin dava, 25 Eylül 2017’de başladı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü’nde görülen davada sanıkların, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak ve kasten adam öldürmek” suçlarından cezalandırılması isteniyordu. İki yıla yakın görülen davada sanıklar dün karar için hakim karşısına çıkarıldı.

8 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararı, Mahkeme Başkanı Murat İlhan açıkladı. Buna göre, Zırhlı Birlikler’deki darbe eylemlerini yöneten sanıklar eski Albay İsa Sancaklı, eski Yarbay Fatih Çubukçu, eski Binbaşılar Özkan Gürkol ve Semih İlhan ile eski Teğmenler Abdülkadir Çiçek, Enes Daşçı, Resul Doğan ve Yavuz Ali Üçler’e “anayasal düzeni ihlal” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan Semih İlhan’ın, izinli olmasına rağmen 15 Temmuz günü mesai bitiminden sonra birliğe geldiği ortaya çıkmıştı. Sanık İsa Sancaklı ise Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol’u derdest edip Akıncı Üssü’ne götüren darbeci olarak biliniyordu.

24 SANIĞA ‘İYİ HAL İNDİRİMİYLE’ MÜEBBET

Sanıklardan Erdal Yetim, Faruk Yaman, Fatih Mehmet Kılıç, Koray Korkmaz, Öztürk Gür, İbrahim Zengin, Sinan Ünal, Sefa Aygün, Muhammet Macit, Fethi Göçer, Ahmet Faruk Çavuş, Yusuf Akbulut, Murat Akkuru, Ömer Faruk Göçük, Fatih Karaaslan, Ali Suat Yurdakul, Mehmet Ferit Demirci, Resül Çoban, Ali Osman Karahan, Harun Uğur, Burak Çakır, Harun Bulut, İbrahim Akça ve Mehmet Ayaz’a da dabe suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak 24 sanık hakkında ki ceza iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrildi. Mahkeme Başkanı Murat İlhan kararı okuduktan sonra sanık yakınlarının bulunduğu kısımda oturan bir kadın, “Bu kararı veren mahkeme başkanını cayır cayır yakacaksın.” diye bağırdı.

REKLAM
  • Şehidin hesabı soruldu
  • Geçtiğimiz günlerde kararı açıklanan Genelkurmay çatı davasının sanıkları arasında da yer alan eski KKK Personel Plan Daire Başkanı tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Darbecilerin atama listesinde Zırlhı Birlikler Komutanı olarak yer alan ve mevcut komutan Erdoğan Akyol’u derdest edilerek Akıncı Üssü’ne gönderilmesini sağlayan Kırker’in, “Halkı dağıtmak için A4 ve uçak savarlarla halkın bulunduğu bölgeye ateş edin. Halkı ezin. Halk dağılsın” şeklinde talimatlar verdiği belirtiliyordu. Bu davanın bir numaralı sanığı olan Kırker, Emin Güler’in şehit edilmesinden sorumlu tutularak “Kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Ayrıca Kırker’e, 15 Temmuz gazisi Necmettin Utuş’un yaralanmasından dolayı da 16 yıl hapis cezası verildi. Emin Güner’in şehit edilmesinden sorumlu tutulan sanıklar Burak Çakır ve Ahmet Faruk Çavuş da 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • İçerdeki FETÖ’cüler daha fazla!
  • Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında, 14’ü subay, 14’ü de astsubay olan 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada FETÖ’nün TSK içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu, bu yönüyle terör örgütünün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü olduğu vurgulandı.

15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 02:56
15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İlk kez ortaya çıkan görüntüler, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün ihanet girişimini ve halkın darbeci askerlere karşı şanlı direnişini gözler önüne seriyor. FETÖ'cü askerlerin, Boğaziçi Köprüsü'nü saat 21.52'de tek yönlü kapatmasıyla başlattıkları darbe girişimi sırasında, Türk bayrağı taşıyan vatandaşlara gözlerini kırpmadan nasıl ateş açtıkları görüntülere yansıyor.

Türkiye pazularını gösterir

Türkiye pazularını gösterir

AB'nin 'yaptırım' tehdidine Türkiye yanıtı sahada verebilir.
Ücretsiz ulaşım müjdesi

Ücretsiz ulaşım müjdesi

İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğu günler belli oldu.
Duruşumuz net

Duruşumuz net

​KADEM hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Vicdana sığmaz!

Vicdana sığmaz!

Saraybosna Büyükelçisi Koç, GZT'ye konuştu.
İlk kez ortaya<br> çıkan görüntüler

İlk kez ortaya
çıkan görüntüler

​Sıkışan hainleri kurtarmaya giderken vatandaşların destansı mücadelesi ile derdest edildiler.
Hastanede<br> kimyasal alarmı

Hastanede
kimyasal alarmı

19 hastane personeli gazdan etkilendi.
Tamamına<br> yakını tek sesli

Tamamına
yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Asla unutulmayacak

Asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı.

Operasyon<br>öncesi son uyarı

Operasyon
öncesi son uyarı

Askeri alanda sosyal medya paylaşımı 'casusluk' suçu.
G.Saray'da<br>seçim yok

G.Saray'da
seçim yok

Mustafa Cengiz ve yönetimi için karar verildi.
Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

​Büyükada açıklarında öğrencilerin yelkenlisi devrildi.
İhracat patlaması

İhracat patlaması

Türkiye'nin ihracatında şampiyon savunma ve havacılık sektörü.
Hülagü örneği ile öz eleştiri

Hülagü örneği ile öz eleştiri

'Milletten kopmuşluğa sebep olan her türlü şeyi söküp atacağız'
İndi-bindi ücreti de çözüm olmadı

İndi-bindi ücreti de çözüm olmadı

​Taksiciler kısa mesafede yolcu almıyor.
Yanlış anahtar getirerek<br>Meclis'in kapısını açtırmadılar

Yanlış anahtar getirerek
Meclis'in kapısını açtırmadılar

Meclis bombalanmadan bir kaç dakika önce yaşanan çarpıcı detay.
Cari açık açıklandı

Cari açık açıklandı

​12 aylık cari işlemler hesabı 2 milyar 370 milyon dolar oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.