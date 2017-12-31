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POLİTİKA

Darbecilere cesaret vermeyin

Başbakan Binali Yıldırım, son KHK ile ilgili eleştirilere ilişkin, “Bu iş, darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın hukuki garanti altına alınması için yapılan bir düzenlemedir ve yapılan en güzel düzenlemedir. Bunun karşısında durmak darbecilere cesaret vermektir” dedi. Edirne İl Kongresi’nde konuşan Yıldırım, Edirne-İstanbul arasına hızlı tren yapılacağı müjdesini verdi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin Edirne ve Kırklareli il kongrelerine katıldı. Partililer Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi.
Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin Edirne ve Kırklareli il kongrelerine katıldı. Partililer Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Edirne ve Kırklareli il kongrelerine katılan Başbakan Binali Yıldırım, sivillere yargı muafiyeti getiren 696 sayılı KHK’nın 121. maddesine yönelik eleştirilere cevap verdi. Yıldırım, özetle şunları söyledi:

ABD Başkanı Donald Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı aldı. E ne oldu? ‘Ben yaptım oldu’ demekle olmuyor. Buradan da çıktı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ‘Senin kararını tanımıyoruz’ dedi. Bütün Müslüman ülkeler, aklıselim olan dünyadaki bütün ileri gelen ülkeler, bu kibirli karara karşı tek yürek oldu ve reddetti.

GEREKEN NEYSE YAPARIZ

Yıllardan beri devam eden Filistinlilerin haklı davasına, hem Müslüman alemi hem Hristiyan alemi, kısacası insanlık sahip çıktı. Yakın gelecekte Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu, Filistin devletini, bütün dünya tanıyacak ve böylece bu sorun da artık tamamlanmış olacak, ortadan kalkmış olacak. Herkesin şunu iyi bilmesi lazım; Türkiye’nin milli menfaatlerine aykırı herhangi bir gelişme olursa, gereken neyse onu yaparız, dik dururuz.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Sistemine o gün karşı çıkanlar, bakıyoruz kıyıda köşede oturmuşlar, ‘Hangi ittifakları yapalım da seçimi kapalım?’ Hesap buna döndü. 2019 seçimleri için şimdiden pazarlıklara başladılar. Sanki sizin oyunuz, onların cebinde. Kiminle kim bir araya gelecek, kiminle kim bir araya gelmeyecek, bütün hesapları akılları sıra yapıyorlar. Sizin bir hesabınız varsa bu milletin de bir hesabı var, o hesabı da 2019’da önünüze koyacak, bunu böyle bilin.

KİMDEN YANASIN MİLLET BİLSİN

(696 sayılı KHK’nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar) 15 Temmuz gecesi vatandaş sokağa çıktı, alçaklara haddini bildirdi, darbe yapmaya çalışanlara millet darbe vurdu, darbeyi vurdu. Şimdi o gün vatanseverlik yapan, demokrasiyi koruyan ve milli iradeyi yere düşürmeyen, Cumhurbaşkanını, seçilmiş hükümeti, bu aziz milletin evlatlarını korumayıp da kimi koruyacağız ey Kılıçdaroğlu? Darbecilerden yana mısın milletten yana mısın? Şunu bir bilsin millet. Bu yaptığınız en hafifinden şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor.

EN GÜZEL DÜZENLEME

Onun için bırakın bu vesayetçi anlayışı, milletin yanında olun. Hiç kimse oraya buraya çekmesin. Bu iş darbeye karşı koyan ve darbecilerin karşısına göğsünü siper eden, mermilere, bombalara meydan okuyan vatandaşlarımızın korunması için, hukuki garanti altına alınması için yapılan en güzel düzenlemedir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bunun karşısında durmak, darbecilere cesaret vermektir, bunun karşısında durmak darbecilere ümit vermektir. Bunun yanında durmak, bu bayrağı sevmektir, bu milleti sevmektir, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkmaktır, olay bu kadar açık ve seçiktir.

  • Kılıçdaroğlu boş konuşuyor
  • Yıldırım, son çıkarılan kanun hükmünde kararnamede (KHK) vatandaşa birden fazla müjde olduğunu belirterek, “Bütün bunları görmeyip, bir kelimeden, bir cümleden hareketle bu kadar büyük reformu karalamak, gölgelemek vatanseverlik değildir. Peki; bütün bunları yaparken Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Cevabı siz verin. Konuşuyor, konuşuyor, hoş konuşuyor ama boş konuşuyor. Ne Kılıçdaroğlu ne de onunla aynı gemide yol alanlara son KHK’dan bir rant çıkmaz, bir ekmek onlara yok. Bu madde az önce dediğim gibi bu darbenin bastırılmasıyla ilgili bir konudur ve mesele bu kadar basittir” dedi.

Edirne’ye hızlı tren

Edirne ile ilgili hizmetleri ve yatırımlara değinen Yıldırım, “2003’ten bugüne kadar son 15 yılda serhat şehri Edirne’ye tam 6,5 milyar yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Edirne bunu hak ediyor. Edirne’ye hızlı tren geliyor. 2018’in ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece Edirne-İstanbul arası 1 saat 15 dakika... Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Edirne ve Türkiye için yapacak çok işleri olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti: “AK Parti milletin efendisi değil, her zaman hizmetinde olmuştur. Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gördük ve bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık. AK Parti teşkilatları da bu yaklaşımla 2019’da büyük bir zaferin mimarı olacaktır. Sizlere güveniyoruz gençler, sizlere güveniyoruz hanımefendiler, sizlere güveniyoruz beyefendiler.”

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