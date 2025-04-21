Darende'de anız yangını

Malatya Darende'de geniş bir arazide yaşanan anız yangını
Malatya'da geniş bir arazide sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yönlendirilmesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Akşam saatlerinde Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde anız yangını meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki geniş bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, anız yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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