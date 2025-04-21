Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Darende'de anız yangını

Darende'de anız yangını

23:4121/04/2025, lundi
IHA
Sonraki haber
Malatya Darende'de geniş bir arazide yaşanan anız yangını
Malatya Darende'de geniş bir arazide yaşanan anız yangını

Malatya'da geniş bir arazide sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yönlendirilmesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akşam saatlerinde Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde anız yangını meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki geniş bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, anız yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Darende
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü getirisi yüksek hisseler Nisan 2025: Bu hafta temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu