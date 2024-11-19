DAÜ, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında 'Araştırma Etki' kategorisinde dünya altıncısı oldu

Böyle bir başarının, yapılan bilimsel yayınların okunduğunu, diğer çalışmalarda bu çalışmaların atıf aldığını ve bu çalışmaların öğretim elemanları, öğrenciler ve sektör yöneticileri ve çalışanları tarafından kullanıldığını gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, “

16.000 öğrencisi bulunan, dünyada kabul edilen birçok akreditasyona sahip olan ve eğitim kalitesiyle ön plana çıkan DAÜ, her zaman için örnek alınan bir üniversitedir.”