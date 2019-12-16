Gündem Davet gelmiş gibi hazırız
ANKARA

Davet gelmiş gibi hazırız

Libya’da Hafter terör örgütünün saldırılarına maruz kalan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne “asker gönderme” teklifinde bulunan Türkiye, davet gelmiş gibi hazırlıklara başladı. Hükümet, TSK’dan asker sevki için gerekli gemi ve uçaklarla ilgili çalışmalara başlamasını istedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Olası davette özel birlikler, araç ve mühimmatın sevki için ilk adım çıkarma gemileri olacak.
Olası davette özel birlikler, araç ve mühimmatın sevki için ilk adım çıkarma gemileri olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da darbeci Hafter’in saldırısı altındaki meşrû hükümete yardıma hazır. Askeri kaynaklar Trablus’a intikal işlemlerinin başladığını belirtiyor. Zırhlı araç, İHA ve tankların dışında özel kuvvetler, SAT ve SAS timlerini Türkiye’nin deniz komşusuna sevk edecek çıkarma gemileri hazır tutuluyor. Bunun yanında kargo uçak ve helikopterleri de Misrata rotasıyla havalanmak için alarma geçti. Kaynaklar TSK’daki hazırlıkların, Fayiz es-Sarrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden (UMH) ‘resmi talep gelmiş gibi’ yürütüldüğünü dile getiriyor. Rusya, ABD, BAE ve Mısır destekli Hafter saldırılarını artırırken Ankara da zaman kazanmak istiyor. Olası davette özel birlikler, araç ve mühimmatın sevki için ilk adım çıkarma gemileri olacak.

DOHA’DA KARAR ANI

Önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar’ın başkenti Doha’da biraraya gelen Sarrac’ın Türkiye’den asker talebini yazılı olarak sunup sunmadığı henüz bilinmiyor. Ancak bu talebin, uluslararası kamuoyuna Libya’ya yönelik askeri intikalin başlamasıyla birlikte duyurulması da olasılıklar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarca ülkenin desteklediği Hafter Terör Örgütü’nün saldırısı altında bulunan UMH’den talep gelmesi halinde Mehmetçiğin Libya’ya sevk edilebileceğini belirtmişti.

ÇARŞAMDA ONAYLANIR

Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasını BM’de tescilleten Türkiye, Libya ile imzalanan ikinci metin olan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması sürecini de jet hızıyla işletiyor. Önceki gün akşam TBMM’ye sunulan anlaşmanın bugün Dışişleri Komisyonu’nda, ardından çarşamba Genel Kurul’da yasalaştırılması planlanıyor. Dışışleri Komisyonu’nun gündemine bugün geleceği öğrenilen düzenlemenin önemi düşünülerek sözkonusu anlaşmanın 2020 bütçe maratonunu sürdüren TBMM Genel Kurulu’nda da çarşamba günü gelir bütçesinin ilgili maddelerinin oylanmasının ardından gündeme alınması bekleniyor.

İŞTE O MADDELER

Güvenlik ve askeri eğitimin yer aldığı mutabakat metninde işbirliği alanları özetle şöyle sıralandı: “Ortak tatbikatlara katılım, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, istihbarat değişimi ve operasyonel işbirliği, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, barış koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları, askeri tarih, arşiv, yayım ve müzecilik, denizde durumsal farkındalık alanında bilgi mübadelesi ve paylaşımı, lojistik ve hibe paylaşımı, talep halinde müşterek savunma ve güvenlik iş birliği ofisi kurulması, askeri hukuk konusunda bilgi paylaşımı.”

  • Sorunu olan bize gelsin
  • Mevlüt Çavuşoğlu
  • Meclis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Eğer Libya tarafı bizden böyle bir talepte bulunursa bunu değerlendiririz’ demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız bir şekilde söylemişti ki zaten Libya ile bizim buna benzer askeri ve güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var” karşılığını verdi.
  • Emrullah İşler
  • AK Parti Ankara Milletvekili ve Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler de imzalanan mutabakata ilişkin şunları söyledi: “Türkiye olarak biz yıllardır Akdeniz’de adaletli ve insaflı bir paylaşımdan yana olduğumuzu söyledik. Fakat Güney Kıbrıs Rum yönetimi bunun aleyhine davranarak Mısır, Lübnan ve İsrail ile anlaşmalar yaptılar. AB açıklama yapabilir, onların bir etkisi yok burada. Sorunu olan varsa gelsin buyursun, otursun Türkiye’ye anlatsın derdini. Biz hepsi bizim olsun, kimseye kaptırmayalım demiyoruz. Uluslararası hukukun bize tanımış olduğu hakları kimseye kaptırmayız. Bu sebeple bu anlaşmayı yaptık. Biz bütün ülkelerle görüşmeye hazırız; GKRY hariç. Türkiye düşmanlığını körükleyerek Akdeniz’deki haklarımızı gasp etmek istiyorlar. Biz tek başımıza da kalsak bu haklarımızı savunacağız. Libya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya Türkiye veya Libya içerisinden herhangi biri itiraz ediyorsa vatana ihanet ediyor demektir.”
  • Libyalılara vize
  • Libya’nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük Libya vatandaşlarının, Türkiye’ye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik ve Kürecik resti: Gerekirse kapatırız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik ve Kürecik resti: Gerekirse kapatırız
Davet gelmiş gibi hazırız

Davet gelmiş gibi hazırız

Hükümet, TSK'dan gerekl çalışmalara başlamasını istedi.​
Riyad-Tahranhattında gizli trafik

Riyad-Tahran
hattında gizli trafik

Suudi Arabistan dış ​politikasında değişim sinyali veriyor.
İsrail’e 2 uyarı

İsrail’e 2 uyarı

​Libya ile mutabakat imzalayan Türkiye'den İsrail'e uyarı.
İncirlik ve Kürecik resti

İncirlik ve Kürecik resti

Erdoğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar.
Sergen Yalçın<br>seriye son verdi

Sergen Yalçın
seriye son verdi

​Yeni Malatya, Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
ABD iki Çinliyi kovdu

ABD iki Çinliyi kovdu

Hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdiler.

Dolmabahçe'de kritik görüşme

Dolmabahçe'de kritik görüşme

Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Marşımızı kestiler <br>bağırarak okuduk

Marşımızı kestiler
bağırarak okuduk

Milli sporcularımıza Hırvatistan'da saygısızlık.
54 bin kişi <br>tahliye edildi

54 bin kişi
tahliye edildi

Tadilat çalışması sırasında tesadüfen bulundu.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Zirvenin sahibi Yiğido

Zirvenin sahibi Yiğido

Lider ​Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Hamsi kayboldu

Hamsi kayboldu

Vatandaşlar diğer balık çeşitlerine yöneldi.
Her an kırılabilir!

Her an kırılabilir!

'İstanbul'dan yüksek' deyip korkutan açıklamayı yaptı.
Çinlileri korkuttu

Çinlileri korkuttu

'Doğu Türkistan' paylaşımı nedeniyle maçını yayından kaldırdılar.
Haklarında karar verildi

Haklarında karar verildi

Basın Konseyi Yüksek Kurulundan Turan ve Atilla'ya kınama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.