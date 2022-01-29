DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Vekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı. Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince 26 Ocak’ta DBP il binasına operasyon düzenlendi. Ekipler, il binasında arama yaptı.

Koronavirüse yakalandığı için o dönem evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

Seval Gülmez, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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GÜNDEM Yedek parti de DBP de Kandil’in şubesi

HDP’Lİ 4 VEKİL VE İL BAŞKANINA DA SORUŞTURMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşunda bulundukları, fotoğraflarda tespit edilen HDP Diyarbakır vekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ, İmam Taşçıer ve Remziye Tosun ile İl Başkanı Zeyyat Ceylan hakkında da soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM Diyarbakır’da terör paylaşımlarının ardından DBP il binasına operasyon