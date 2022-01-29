Gündem DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı
POLİTİKA

DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis tarafından gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı
​ Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı.

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Vekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı. Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince 26 Ocak’ta DBP il binasına operasyon düzenlendi. Ekipler, il binasında arama yaptı.

Koronavirüse yakalandığı için o dönem evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

Seval Gülmez, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Yedek parti de DBP de Kandil’in şubesi
GÜNDEM
Yedek parti de DBP de Kandil’in şubesi

HDP’Lİ 4 VEKİL VE İL BAŞKANINA DA SORUŞTURMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşunda bulundukları, fotoğraflarda tespit edilen HDP Diyarbakır vekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ, İmam Taşçıer ve Remziye Tosun ile İl Başkanı Zeyyat Ceylan hakkında da soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da terör paylaşımlarının ardından DBP il binasına operasyon
GÜNDEM
Diyarbakır’da terör paylaşımlarının ardından DBP il binasına operasyon

Mazbatalı teröristler
GÜNDEM
Mazbatalı teröristler

İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

​Türkiye'de özel olarak tasarlandı: Tamamen yerli ve milli.
Araç değil dert sahibi oldu

Araç değil dert sahibi oldu

​214 bin TL'ye aldı: Polisin telefonuyla neye uğradığını şaşırdı.
Adalet Bakanlığında devir teslim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'da önemli açıklamalar.

​Ödemeler başladı: 900 ile bin 500 lira arasında değişiyor.

​Ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme.

​TOKİ İstanbul için harekete geçti: Tarihler belli oldu.

​Daha satışa sunulmadan rakiplerin gözü korktu.

​Acil durum ilan edildi: Son yılların en büyüğü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.