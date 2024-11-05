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DEAŞ’ın mahrem tüzüğü deşifre oldu

DEAŞ’ın mahrem tüzüğü deşifre oldu

Şahin Şen
04:005/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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23 şahsın tutuklu yargılandığı soruşturmada Savcılık, AHİDDER’in nasıl yapılanmaya çalıştığını örgüte ait sözde “Cemaat Tüzüğü” başlıklı belgeyi ortaya çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ’ın AHİDDER (İlim, Hizmet ve Yardım Derneği) yapılanmasına yapılan operasyonda örgüte dair kritik bilgilere ulaşıldı. 23 şahsın tutuklu yargılandığı soruşturmada Savcılık, AHİDDER’in nasıl yapılanmaya çalıştığını örgüte ait sözde “Cemaat Tüzüğü” başlıklı belgeyi ortaya çıkardı. Derneğin çalışma birimlerinin teşkilat, maliye, eğitim, medya ve davet olarak belirlendiği sözde tüzükte yer alıyor. Ayrıca söz konusu grupta görev almak isteyen kişilerden “ahid” adı altında en az 500 lira olmak üzere para toplandığı öğrenildi.





#deaş
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