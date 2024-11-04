Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok: Özel Harekat Timlerinin nefes kesen görüntüleri

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için hayatlarını riske atan Özel Harekat polislerinin sınır ötesi operasyonlarını yerinde takip edildi.

Suriye hattı

Suriye’nin Afrin, Cerablus, El-Bab, Tel Abyad, Azez, İdlib ve diğer üst bölgelerinde devletin iradesini ve gücünü temsil eden bu kahramanlar, bölgedeki terör unsurlarının sızma girişimlerini 7 gün 24 saat engellemek için sahada aktif olarak görev yapıyor. Özel Harekat, modern teknoloji ve gelişmiş ekipmanlarıyla donatılmış olmasıyla dikkat çekerken, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin düzenlemeyi planladığı saldırıları önleme konusunda etkin bir performans sergiliyor. Özellikle zorlu arazi koşullarında yürütülen operasyonlarda, terör örgütlerinin sabotaj ve bombalı eylem hazırlıklarını engelleme konusundaki başarılarıyla takdir topluyorlar.

'Şurta' güçlerin eğitim

SABAH gazetesinin haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla teröristlerden arındırılan bölgelerde, Özel Harekat ekipleri yerel halktan oluşturulan güvenlik güçlerine eğitim vererek, bölgedeki istikrarın sağlanmasına katkıda bulunuyor. Türkiye’nin desteklediği "Şurta" adı verilen yerel güvenlik güçlerinin eğitilmesi, halkın güven içinde yaşaması ve asayişin korunması açısından büyük önem taşıyor. Silahlı çatışma ve terörist unsurlarla mücadele konusunda bilgi birikimlerini bölge halkıyla paylaşan Özel Harekat, bu eğitimlerle güvenliği kalıcı hale getirmek adına kritik bir rol oynuyor. Özel Harekat Polisleri, sadece silahları ve teknolojileriyle değil, aynı zamanda bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle de bölge halkına güven aşılıyor. Her bir adımında vatan sevgisi ve fedakarlıkla dolu olan bu kahramanlar, yalnızca sınırlarımızın güvenliğini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrarın tesisinde de kritik bir rol üstleniyor.

Yerli ve Milli teknolojiyle donatılmış keskin nişancı ve dron timleri

Özel Harekat Başkanlığı, savunma sanayisinin sağladığı kamikaze dronlar ve keskin nişancı timleri ile sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlarda dikkat çekici başarılara imza atıyor. Yeni kurulan İnsansız Taktik Araçlar Şube Müdürlüğü’nün kullanımındaki yerli ve milli üretim kamikaze dronlar sayesinde, düzenlenen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirilirken, 30 terörist yaralandı. Özellikle terör eylemlerini önlemek amacıyla geliştirilen bu dronlar, tehditleri hızla tespit edip bertaraf etme kabiliyetiyle operasyonlara büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin savunma sanayisinin ulaştığı yüksek teknoloji seviyesini gösteren bu başarılar, güvenlik güçlerinin operasyonel kapasitesini de gözler önüne seriyor. Öte yandan, Operasyon Şube Müdürlüğü’ne bağlı keskin nişancı timleri de sahada gösterdikleri üstün performansla öne çıkıyor. Eğitimli keskin nişancılar, hedeflerine yüksek hassasiyetle müdahale ederek bugüne kadar 27 teröristi etkisiz hale getirdi. Özel Harekat Başkanlığı’nın hem teknolojik hem de operasyonel alandaki bu başarıları, Türkiye’nin güvenlik stratejisine önemli bir katkı sağlıyor.

Türkiye genelinde özel harekat yapılanması tamamlanıyor

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Türkiye genelinde özel harekat yapılanmasının hızla devam ettiğini açıkladı. Karadeniz, birçok ilde yeni Özel Harekat Şube Müdürleri atandığını belirterek, “Bu görevlere, eğitimlerimizi başarıyla tamamlayan ve ilin özel ihtiyaçlarına uygun şekilde seçilmiş arkadaşlarımızı görevlendirdik” dedi. İzmir, İstanbul, Samsun ve Konya gibi stratejik illerdeki yerleşkelerin inşasında sona yaklaşıldığını, toplamda 8 bölgede yapılanmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.

2025’te tugay seviyesinde sevkiyat

Karadeniz, 2025’e kadar birliklerin tugay seviyesinde, görev alacakları bölgelere mühimmat ve malzemeleriyle birlikte sevk edileceğini söyledi. Bu sürecin Cumhurbaşkanlığı ve savunma sanayisinin desteğiyle yürütüldüğünü belirten Karadeniz, “Lojistik altyapımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Tüm adımlar tamamlandığında, ateş gücü yüksek, güçlü bir özel harekat birimi olarak Türk milletine daha da özverili bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Silahlı güçlerimiz bir bütün olarak hareket ediyor

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Türkiye’nin Suriye’deki güvenlik operasyonlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz, yaklaşık bin 200 personelin Suriye’deki görevlerde aktif olarak rol aldığını belirterek, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı. Suriye hattının stratejik önemine dikkat çeken Karadeniz, “Terör örgütlerine karşı birçok başarılı operasyona imza atan Başkan Yardımcım Eraslan Er’i orada görevlendirdim. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özel Harekat Başkanlığı arasındaki koordineyi sağlarken bölgeye giderek personelin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederken onlarla birebir ilgileniyor” dedi. Ayrıca, Karadeniz, sahada Kara Kuvvetleri ile iş birliği içinde çalıştıklarını ve komutanların saha tecrübeleriyle Özel Harekat birimlerinin geçmiş birikimlerinin birleştiğini belirterek, “Sahadaki birliklerimiz tek vücut olarak birlikte hareket etme yeteneğini yakalamış durumda” ifadelerini kullandı.

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz

"Türkiye'ye yönelik sızma girişimlerini engelliyoruz"

Türkiye’ye yönelik sızma girişimlerini engellediklerini belirten Karadeniz, “Paralı keskin nişancılarla karşı karşıya olduğumuz bu bölgede, kendi keskin nişancılarımızı dünyanın en iyileri arasına taşıdık ve Türkiye’nin güvenliğini onlara emanet ettik” dedi. Suriye’de gerçekleştirilen operasyonlarda, Kandil’den gelen teröristler, YPG unsurları ve örgüt içindeki silahlı militanlardan oluşan toplam 49 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerli ve milli kamikaze dronların etkinliğine vurgu yapan Karadeniz, bu dronların dünyada alanında en iyiler arasında yer aldığını belirtti.

Şehadet veya zafer