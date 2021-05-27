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POLİTİKA

DEAŞ'ın sözde komutanı hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul'da yakalanan Basim kod isimli, terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak zanlıyla ilgili hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

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DEAŞın sözde komutanı hakkında iddianame hazırlandı
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Terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin sağ koluydu. MİT, sahte pasaportla Türkiye'ye girdiği belirlendi. Emniyet birimlerinin operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde komutanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. TRT Haber'den Hamza Çifçi'nin haberine göre; Basim kod isimli DEAŞ'lı hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaştı.

Kanlı eylemleri yöneten isim

1987 Afganistan doğumlu sözde komutanın gerçek ismi Ahmed Süleyman İbni Muhammed. Yıllarca DEAŞ saflarında yer aldı. Irak ve Suriye’de örgüt militanlarına silahlı eğitimler verdi. Örgüt elebaşı Ebu Bekir El Bağdadi’ye en yakın isimlerdendi. Bağdadi’nin Irak’tan Suriye’ye geçişini koordine etti, ‘güvenli bölgelerde' gizlenmesini sağladı. Örgütün pek çok kanlı eylemini yönetti.

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Sahte pasaportla yurda girdi

Yaşanan çatışmalardan birinde bacağını ve bir gözünü kaybetti. Bunun üzerine örgütten izin isteyerek bölgeden ayrıldı. Sahte pasaportla Türkiye’ye girdi. Bu durum Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gözünden kaçmadı. DEAŞ'lı sözde komutan takibe alındı ve bağlantıları tespit edildi. 28 Nisan’da düzenlenen operasyonla da yakalandı.

DEAŞ'ın sözde komutanı

Operasyonda ele geçirilen detaylara da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede yer verildi. Çatışma bölgelerinde elinde kılıçla ve pompalı tüfekle çekilmiş fotoğrafları dosyaya girdi. Telefonunda ele geçirilen canlı bomba yeleği fotoğrafı ile örgüt flaması önünde konuşma yapan teröristler ve infaz görüntüleri de iddianamede yer aldı.

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  • DEAŞ'ın sözde komutanı, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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