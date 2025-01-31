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Dededen toruna yazarlık

Dededen toruna yazarlık

04:0031/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Proje, Çayeli Kaymakamlığı, Çayeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çayeli Gençlik Merkezi iş birliğiyle yürütülüyor.
Proje, Çayeli Kaymakamlığı, Çayeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çayeli Gençlik Merkezi iş birliğiyle yürütülüyor.

NAZİFE BARDAK

Dede ile torun, anne ve kızları aynı kursta buluşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Rize’nin Çayeli ilçesinde hayata geçirilen program yoğun ilgi görüyor. 6 ay sürecek kurs boyunca katılımcılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yazarlık tekniklerini öğrenecek. Bölge halkının yazarlık becerilerini geliştirmeye fırsat sunan “Çayeli Yazarlık Projesi” kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kursiyerler, deneme, öykü ve farklı türlerde yazılar yazmayı deneyimleyecek. Yazı yazmanın sadece bir beceri değil, aynı zamanda bir ifade özgürlüğü olduğunu keşfedecek. 6 ay sürecek program kapsamında 30 kursiyer, yazı yazma disiplinini kazanmaktan yaratıcı düşünceyi geliştirmeye kadar pek çok alanda eğitim alacak.


#yazarlık
#Rize
#Çayeli

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