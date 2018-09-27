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ADANA

Dehşet evi: Hastaneye gelince ortaya çıktı

Adana’da bir binanın 8. katında yaşayan 24 yaşındaki genç kadın kimliği belirsiz kişilerce defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Evde bulunan 2 kişi tarafından hastaneye götürülen genç kadın tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Adana'da bir evde genç kız defalarca bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı
Adana'da bir evde genç kız defalarca bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı

Adana'da bir binanın 8'inci katındaki dairede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce defalarca bıçaklanan Canan Canpolat (24), ağır yaralandı. Olay sırasında dairede bulunduğu öne sürülen, genç kadını hastaneye götüren 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Canan Canpolat, bir binanın 8'inci katındaki dairede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırt, göğüs, kollar ve bacaklarından aldığı ondan fazla bıçak darbesiyle yaralanan Canpolat, bu sırada evde bulunduğu öne sürülen Erhan A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aşırı kan kaybeden ve ameliyata alınan Canpolat'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Canan Canpolat'ı hastaneye getiren iki kişiyi gözaltına alan polis, olayın yaşandığı apartman ve dairede inceleme yaptı.

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