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DEM Parti rahatsızlığı büyüyor

DEM’in büyükşehirlerde kendi potansiyelini görmek için aday çıkarması CHP’yi rahatsız ediyor. CHP’liler 'Kent uzlaşısı' çerçevesinde DEM ve TİP’e yapılan jestlerin karşılığını alamamaktan korkuyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:50 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul'da Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile gücünü test edecek olan DEM Parti, en az yüzde 10 oy bekliyor. Kendi potansiyelini görmek isteyen DEM Parti'nin İstanbul'da aday göstermesi, CHP’de yeni bir sorun alanı oluşturdu. CHP kaynakları, DEM'den gelen “Seçmenimizi CHP'ye oy vermeye alıştıramayız” yönündeki sözlerin de politik gerçeklikle bağdaşmadığını belirtiyor.

Meral Danış Beştaş

ANLAM VERMEK ZOR

Kent uzlaşısını inandırıcı bulmayan kaynaklar, "Esenyurt'ta CHP adayına oy verilmesi istenen DEM seçmeni, İstanbul'da CHP'ye oy verince oy verme eğiliminde değişiklik olacakmış, bunu anlamlandırmak gerçekten zor" dedi. Yerel seçim öncesinde DEM Parti ile Mersin başta olmak üzere pek çok seçim çevresinde 'kent uzlaşısı' yapan CHP'yi, DEM ve TİP'e yapılan jestlerin karşılığı olmadığı endişesi de sarmaya başladı.

TİP’İN TUTUMU RENCİDE EDİCİ

CHP'de parti içi muhalefet, Gebze'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a jest olarak aday gösterilmemesine dikkat çekti. Kaynaklar, Çankaya'da TİP’ten aday olan gazeteci İrfan Değirmenci'nin CHP'ye karşı takındığı tutumun rencide edici olduğunu belirtti. Değirmenci, geçtiğimiz hafta Ankara Kuğulu Park'ta ceketini çıkartıp, "Ceketimi koysam kazanırım diyenleri o ceketi giyip göndereceğiz" diyerek, CHP'ye meydan okumuştu. CHP kaynakları, bu tavra rağmen Gebze'de Erkan Baş'a açık destek verilmesini siyaseten tutarsızlık olarak değerlendirdi.


CHP’nin ortağı DEM parti Esenyurt mitinginde bebek katili Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi
CHP’nin ortağı DEM parti Esenyurt mitinginde bebek katili Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi

CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ‘kent uzlaşısı’ kılıfı altında ittifak yaptı. Yerel seçimlerde İstanbul’da 22 ilçede aday çıkarmayan ve CHP ile iş birliği yapan DEM Parti, CHP’nin Esenyurt adayı Ali Gökmen’i de değiştirterek kendi destekledikleri aday olan Ahmet Özer’i kabul ettirdi. DEM’in 25 Şubat pazar günü Esenyurt’ta düzenlediği mitinginde alanda çok sayıda elebaşı Öcalan’ın posteri bulunurken, partinin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları da doğu illerinden bahsettiği sırada bölücülük yaparak ‘Kürdistan’ ifadesini kullandı ve bebek katilinin serbest bırakılmasını istedi. Hatimoğulları konuşmasında, “Yola koyulduk hep beraber, kürdistanın dört bir yanını karış karış dolaştı özgürlük yürüyüşçüleri ve amaçları çok netti. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi ve İmralı tecridinin kalkması sayın öcalanın fiziki özgürlüğüne kavuşması içindi” ifadelerini kullandı.


#Siyaset
#CHP
#DEM
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