DEM Parti rahatsızlığı büyüyor

İstanbul'da Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile gücünü test edecek olan DEM Parti, en az yüzde 10 oy bekliyor. Kendi potansiyelini görmek isteyen DEM Parti'nin İstanbul'da aday göstermesi, CHP’de yeni bir sorun alanı oluşturdu. CHP kaynakları, DEM'den gelen “Seçmenimizi CHP'ye oy vermeye alıştıramayız” yönündeki sözlerin de politik gerçeklikle bağdaşmadığını belirtiyor.
ANLAM VERMEK ZOR
Kent uzlaşısını inandırıcı bulmayan kaynaklar, "Esenyurt'ta CHP adayına oy verilmesi istenen DEM seçmeni, İstanbul'da CHP'ye oy verince oy verme eğiliminde değişiklik olacakmış, bunu anlamlandırmak gerçekten zor" dedi. Yerel seçim öncesinde DEM Parti ile Mersin başta olmak üzere pek çok seçim çevresinde 'kent uzlaşısı' yapan CHP'yi, DEM ve TİP'e yapılan jestlerin karşılığı olmadığı endişesi de sarmaya başladı.
TİP’İN TUTUMU RENCİDE EDİCİ
CHP'de parti içi muhalefet, Gebze'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a jest olarak aday gösterilmemesine dikkat çekti. Kaynaklar, Çankaya'da TİP’ten aday olan gazeteci İrfan Değirmenci'nin CHP'ye karşı takındığı tutumun rencide edici olduğunu belirtti. Değirmenci, geçtiğimiz hafta Ankara Kuğulu Park'ta ceketini çıkartıp, "Ceketimi koysam kazanırım diyenleri o ceketi giyip göndereceğiz" diyerek, CHP'ye meydan okumuştu. CHP kaynakları, bu tavra rağmen Gebze'de Erkan Baş'a açık destek verilmesini siyaseten tutarsızlık olarak değerlendirdi.