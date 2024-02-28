DEM Parti rahatsızlığı büyüyor

CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ‘kent uzlaşısı’ kılıfı altında ittifak yaptı. Yerel seçimlerde İstanbul’da 22 ilçede aday çıkarmayan ve CHP ile iş birliği yapan DEM Parti, CHP’nin Esenyurt adayı Ali Gökmen’i de değiştirterek kendi destekledikleri aday olan Ahmet Özer’i kabul ettirdi. DEM’in 25 Şubat pazar günü Esenyurt’ta düzenlediği mitinginde alanda çok sayıda elebaşı Öcalan’ın posteri bulunurken, partinin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları da doğu illerinden bahsettiği sırada bölücülük yaparak ‘Kürdistan’ ifadesini kullandı ve bebek katilinin serbest bırakılmasını istedi. Hatimoğulları konuşmasında, “Yola koyulduk hep beraber, kürdistanın dört bir yanını karış karış dolaştı özgürlük yürüyüşçüleri ve amaçları çok netti. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi ve İmralı tecridinin kalkması sayın öcalanın fiziki özgürlüğüne kavuşması içindi” ifadelerini kullandı.