Demir kapıya tırmanan 7 yaşındaki çocuk düştü: Çenesine korkuluk saplandı

Bu sırada çocuğun çene kısmından kapının demir korkuluğu girdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, itfaiye ekiplerinin kestiği korkuluk ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğun çene kısmından giren korkuluk, doktor gözetiminde alt kısmından itfaiye ekiplerin tarafından kesildi. Çocuk daha sonra ameliyata alındı.