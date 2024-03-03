DEM'li adaylar CHP listesinde

CHP ile HDP/DEM Parti arasında kurulan yerel seçim ittifakı, aday listelerinde kendini gösterdi. CHP’nin Fatih Belediye Meclisi Üyeliği Aday Listesi'ndeki 2, 3 ve 4. sıra adayları DEM Parti’ye verildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, CHP’nin Fatih Belediye Meclis Üyeliği için belirlediği isimler arasında yer alan Güzin Alpaslan, Necat Koç ve Zeynel Çağlar’ın HDP/DEM’in adayları olduğu öğrenildi. Listenin en başında kendilerine yer bulan isimlerin HDP/DEM ile olan yakın ilişkisi dikkatlerden kaçmadı.

CHP’nin Fatih Belediye Meclisi Üyeliği için aday olarak gösterdiği üç ismin tescilli HDP/DEM Partili olduğu ortaya çıktı. Aday listesinde yer alan üçüncü sıradaki Mimar Güzin Alpaslan 2014 yılında HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş’a destek veren mimar ve mühendisler arasında yer aldığı ortaya çıktı. Güzin Alpaslan’ın HDP/DEM’in resmi internet sitesinde yer alan Demirtaş’a destek imzası veren mimar ve mühendisler arasında olduğu görüldü. Güzin’in dışındaki diğer iki aday Zeynel Çağlar ve Necat Koç’un da HDP/DEM’in Fatih Belediye Meclis Üyeliği Adaylığı için CHP’ye kabul ettirdiği isimler oldukları öğrenildi.