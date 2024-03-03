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DEM'li adaylar CHP listesinde

DEM Parti ile CHP arasındaki “Kandil uzlaşısı” İstanbul’daki bir ilçede daha gün yüzüne çıktı. CHP’nin Fatih Belediye Meclisi Üyeliği adaylıklarında 2, 3 ve 4. sıranın HDP/DEM’le yakın ilişkili isimlere verildiği ortaya çıktı.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 03:16 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP ile HDP/DEM Parti arasında kurulan yerel seçim ittifakı, aday listelerinde kendini gösterdi. CHP’nin Fatih Belediye Meclisi Üyeliği Aday Listesi'ndeki 2, 3 ve 4. sıra adayları DEM Parti’ye verildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, CHP’nin Fatih Belediye Meclis Üyeliği için belirlediği isimler arasında yer alan Güzin Alpaslan, Necat Koç ve Zeynel Çağlar’ın HDP/DEM’in adayları olduğu öğrenildi. Listenin en başında kendilerine yer bulan isimlerin HDP/DEM ile olan yakın ilişkisi dikkatlerden kaçmadı.

TESCİLLİ İSİMLER

CHP’nin Fatih Belediye Meclisi Üyeliği için aday olarak gösterdiği üç ismin tescilli HDP/DEM Partili olduğu ortaya çıktı. Aday listesinde yer alan üçüncü sıradaki Mimar Güzin Alpaslan 2014 yılında HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş’a destek veren mimar ve mühendisler arasında yer aldığı ortaya çıktı. Güzin Alpaslan’ın HDP/DEM’in resmi internet sitesinde yer alan Demirtaş’a destek imzası veren mimar ve mühendisler arasında olduğu görüldü. Güzin’in dışındaki diğer iki aday Zeynel Çağlar ve Necat Koç’un da HDP/DEM’in Fatih Belediye Meclis Üyeliği Adaylığı için CHP’ye kabul ettirdiği isimler oldukları öğrenildi.


Muharrem İnce CHP'ye verdi veriştirdi: FETÖ ve PKK’ya mesafe koymazsan millet sana oy vermez
Muharrem İnce CHP'ye verdi veriştirdi: FETÖ ve PKK’ya mesafe koymazsan millet sana oy vermez

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 31 Mart yerel seçimlerde CHP'nin PKK ile girmeye çalıştığı ortaklığı sert bir dille eleştirdi. Tarsus ilçesinde temaslarda bulunan İnce, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Açıklamasında CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifakına değinen İnce, "Tencere, iktidarı yıkar, doğrudur. Ama güvenlik, tencereyi yıkar. Sen FETÖ'yle PKK'yla ilişkini böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. FETÖ'ye mesafe koyamazsan, PKK'ya mesafe koyamazsan dolar 100 lira olsun, millet sana oy vermez. Bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi, ekmeğin, etin önüne koyar" ifadelerini kullandı.



#siyaset
#CHP
#DEM
#yerel seçim
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