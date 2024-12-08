DEM'li belediyeden işçi kıyımı: Önce mobbing sonra iftira

Diyarbakır’da DEM’li belediyelerde yaşanan işçi kıyımına bir yenisi daha eklendi. Merkez Yenişehir Belediyesi bu kez 49 çalışanını yüz kızartıcı suç isnatlarıyla iş akdini feshetti. Belediyenin; basın, zabıta, temizlik ve ruhsat birimlerinde çalışan ve kayyum döneminde işe alınan işçiler İş Kanunu’nun 45 ve 46'ncı maddeleri gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.





SİCİLİMİZİ KARARTTILAR

Yenişehir Belediyesi çalışanı Mehmet Emin Ece, Yeni Şafak’a konuştu. Ece, “Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. İşten çıkarmayı bir tarafa bıraktık, bu maddelerden çıkışımızın verilmesi çocuklarımıza karşı bizleri üzdü. Bu süreç görev yerlerimizin değiştirilmesiyle başladı daha sonra ise yapmadığımız şeyler gerekçe gösterilerek işten atıldık” dedi. Daha önce basın bürosunda çalışırken kayyum döneminde girdiği için zabıta müdürlüğüne gönderildiğini ifade eden mağdur işçi Ece, “Benimle aynı dönemde giren ve özel kalem olan arkadaşlarımı çöp ve temizlik işlerine gönderdiler” diye konuştu. Ece, “Beni 46’ncı maddeden işten çıkardılar. 4 aydır zabıta müdürlüğündeydim. Bu madde yüz kızartıcı suçları içeriyor. Böyle bir şey olsa önce tutanak tutulur, disiplin cezası uygulanır. Bu presedür işletilmeden işten attılar. Ayrıca bu kodlarla işten atılmak bizim sicilimize işliyor. Yeni bir işe başvurduğumuzda, bu yüz kızartıcı suç görünecek. İftiralar hayatımız boyunca yakamızı bırakmayacak. İşten çıkarılma sebeplerimizden kaynaklı İŞKUR’dan da işsizlik maaşı alamıyoruz” ifadelerini kullandı.





HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ

Ece, “Kayyum döneminde işten çıkarılıp daha sonra geri dönenler şimdi üst düzey yöneticilere baskı yapıyor. ‘Bunları neden tutuyorsunuz, çıkarın’ diye. Avukat bu maddelerle delil olmadan işten çıkarmanın suç olduğunu söyledi. Biz maddi ve manevi olarak hukuki yollarla haklarımızı arayacağız” şeklinde konuştu.





Maddeler neyi kapsıyor

E-Devlet ve SMS üzerinden 49 belediye personellerine tebliğ edilen iş akdinin feshedilmesi mesajlarında gerekçe olarak İş Kanunu’nun 45 ve 46'ncı maddeleri gösterildi. Bu maddelerden 45’inci madde, “İşyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmek ya da işyerinde bu maddeleri kullanmak" anlamına gelirken, 46’ncı maddesi ise "İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, meslek sırlarını ifşa etmek gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması’’ olarak tanımlanıyor.



