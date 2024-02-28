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DEM’li vekil saklıyormuş

İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, yasa dışı MLKP örgütüne yönelik operasyonunda, HDP eski Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ’ın danışmanı Sıddık Güngör’ü DEM partili milletvekili Çiçek Otlu’nun evinde ele geçirdi.

Şahin Şen
04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:44 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Örgütlerin cezaevleri yapılanmasıyla ilgili bir hareketlik olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası 15 kişilik bir ekibin, MLKP, TKP/ML-MKP örgüt üyelerine cezaevlerinde para yardımı yaptıklarını belirledi. Olayla ilgili çok sayıda adrese baskın yapıldı. Baskınlar sırasında DEM'li Milletvekili Çiçek Otlu’nun da evine giden ekipler, buradaki aramalarda Sıddık Güngör'ü yakaladı. Şüpheli hakkında, daha önce sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 yıla hapis istemiyle dava açılmıştı. Operasyon kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki cezaevlerinde yatan şahısların hesaplarına 2016'dan bu akrabalık bağı olmadığı halde para yatırıldığı ortaya çıkarıldı.





#DEM
#HDP
#Operasyon
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