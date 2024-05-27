DEM’liler yine terörist cenazesinde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Ülkeleri Hakimler Konseyi Başkanları ve Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı hakkında talep ettiği tutuklamaya yönelik yakalama kararı önemli bir adım, gecikmiş bir adım. Bu soruşturmada İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı'nın insanlık suçu işlediği bütün dünyaya duyurulmuş oldu." dedi.