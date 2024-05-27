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DEM’liler yine terörist cenazesinde

DEM Partili vekiller yine terörist cenazesinde boy gösterdi. Diyarbakır Lice'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen PKK'lı terörist Mehmet Yıldırım’ın cenazesine DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren katıldı.

Burak Doğan
04:00 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:12 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Çiğdem Kılıçgün Uçar, Serhat Eren.
Çiğdem Kılıçgün Uçar, Serhat Eren.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde öldürülen PKK’lı terörist Mehmet Yıldırım’ın (45) cenazesinde DEM Partili vekiller katıldı.

Teröristin cenazesi Adlı Tıp Kurumu’ndan alınarak yakınlarına teslim edildi. Yıldırım’ın Ortaç Köyü’ndeki cenazesine yakınları, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren ve Adalet Kaya da katıldı.

İŞ İNSANLARINDAN HARAÇ ALIYORDU

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında iki ayrı dava dosyası bulunan Yıldırım, 7 yıldan bu yana firariydi. Terör örgütü PKK’nın sözde Amed eyaleti mali gelir yapılanmasından sorumlu olan Yıldırım, Diyarbakır başta olmak üzere çevre şehirlerde vatandaşları örgüt adına sözde adalet komisyonunda hakim sıfatıyla yargılayarak ceza kesiyordu. Vatandaşlardan kesilen cezaları örgüte gelir sağlamak için kullanan Yıldırım’ın, varlıklı iş insanlarını dağa kaldırarak sorguladığı, yine bu insanlardan yüklü miktarda haraç topladığı da belirtiliyor.



#DEM
#Serhat Eren
#Çiğdem Kılıçgün Uçar
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