Deniz deterjan gibi köpürdü: Uzmanlar sebebini açıkladı

Mersin’de hafta sonunda merkez Mezitli ilçesi kıyılarına gidenler, müthiş bir görüntüyle karşılaştı.

Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı kumsalında hafta sonunu değerlendiren Mersinliler, denizden sahile vuran köpükler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Rüzgarlı ve dalgalı bir günde denize deterjan dökülmüş de köpürmüş izlenimi veren görüntünün tamamen zararsız bir doğa olayı olduğu ortaya çıktı. Mersinliler, uzun süre rüzgarın etkisiyle sağa sola uçuşan bu köpüklerle oynayarak keyifli anlar yaşadılar.

Tamamen zararsız bir doğa olayı

Denizin köpürmesiyle ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, bunun tamamen bir doğa olayı olduğunu ve insanlar için hiçbir zararının bulunmadığını söyledi.

Kıyıya vuran köpükler.

Bilim insanları tarafından yapılan incelemelerin, bu köpüğün zararlı olmadığını net olarak ortaya koyduğunu vurgulayan Prof. Ergene, denizin neden köpürdüğünü şöyle anlattı:

"Köpük olmasının sebebi ise şu; denizlerin içerisinde organik bileşikler, algler, bitkiler, çeşitli hayvansal organizmalar var ve bunların atıkları oluyor. Bunlar organik atıklar, deniz mineralleriyle birleşince farklı organik bileşikler ortaya çıkıyor ve bu organik bileşikler suyun içerisinde rüzgar ve dalgalarla çözündüğü zaman böyle bir köpüklenme meydana gelebiliyor.

Özellikle bu gün gibi fırtınalı, rüzgarlı olan havalarda oluşuyor. Tamamen zararsız, hatta deterjanımsı bir köpüklenmedir bu. Deterjanlarda yüzey gerilimi yüksektir. Bu tip organik bileşiklerde de su yüzey gerilimi yüksek olduğu için böyle köpüklenmelere sebep olur. Korkulacak bir şey yok. Güzel bir doğa olayı."

Çeşitli ülkelerde festivalleri yapılıyor

Çeşitli ülkelerde bu köpüklerin festivallerinin yapıldığına işaret eden Ergene, “İnsanlar, sırf o köpüklenmeleri izleyebilmek için kıyılara geliyorlar. Ama o köpükler insan boyunda oluyor. O kadar enteresan görüntüleri oluyor. Yılın belli dönemlerinde olur zaten. Bizde de görülmesi çok hoşuma gitti, enteresan bir olay hakikaten” diye konuştu.

Yıllardır Mersin’de yaşadığını, daha önce hiç böyle bir doğa olayıyla karşılaşmadığını dile getiren Ergene, “Çok uzun yıllardan bu yana Mersin’deyim ama bu ilk kez karşılaşıyorum. Rüzgar ve dalgalanma devam ettiği sürece olur, muhtemelen birkaç gün içerisinde geçer. Fırtına bittiğinde köpüklenme de sona erer” ifadelerini kullandı.