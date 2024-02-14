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Deniz ulaşımına fırtına engeli: Feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. Açıklamada, yarın için diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı bildirildi.

16:49 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

İşte iptal edilen feribot seferleri

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 11.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 11.00 saatlerindeki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın için diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı bildirildi.



#Bozcaada
#Çanakkale
#fırtına
#GESTAŞ
#Gökçeada
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