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Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

09:4612/04/2025, суббота
AA
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İstanbul-Bursa seferlerine hava engeli.
İstanbul-Bursa seferlerine hava engeli.

İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ile Bursa arasında yapılması planlanan deniz otobüsü seferlerinden 8’i iptal edildi.


İptal edilen seferler

BUDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın yapılması planlanan saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.



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