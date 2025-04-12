Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları açıldı

Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları açıldı

09:2412/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Trafik akışı normale döndü.
Trafik akışı normale döndü.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları ulaşıma açıldı.

Kayseri'yi Malatya ve Kahramanmaraş'a bağlayan kara yollarında, ekiplerin çalışmasının ardından çift yönlü olarak ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanan Pınarbaşı-Gürün, Yeşilhisar-Niğde ve Ankara-Kırşehir kara yollarında da trafik akışı normale döndü.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada,
"Erciyes ve Pınarbaşı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından siz değerli hemşehrilerimizin güvenli bir yolculuk yapabilmesi için ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
" ifadelerine yer verildi.


#Kahramanmaraş
#Kara yolu
#Kayseri
#Malatya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?