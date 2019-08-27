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DİYARBAKIR MARDİN

Deniz yerine kültür turu

Yaz aylarının kavurucu sıcaklığına rağmen Diyarbakır ve Mardin’i ziyaret edenler, tarihi ve turistik mekanları keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin Fotoğraf: Arşiv
Mardin Fotoğraf: Arşiv

Mersin’den tatil için Diyarbakır’a gelen Bilal Sezgin hemen her yıl kenti ziyarete geldiğini, her geldiğinde farklı tarihi mekanlar keşfettiğini dile getirdi.

DİYARBAKIR 50 DERECE OLSA DA GELDİK

“Sezgin, şöyle devam etti: “Diyarbakır tarih kokan medeniyetin beşiği kentlerden biri. 50 derece sıcaklık olsa da biz buraya gelmeyi tercih ettik” Mardin’de de sıcak havaya rağmen ziyaretçi ilgisi yaşanıyor. Kenti ziyarete gelenler özellikle merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti’ni geziyor. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, yaz aylarında kıyı turizminin ön planda olduğunu ancak son yıllarda kültür turlarının da ön plana çıkmaya başladığını vurgulayarak şöyle konuştu:

  • MARDİN ARTIK POPÜLER BİR ŞEHİR
  • “Geçen yılın haziran, temmuz ve ağustos ayına göre bu yıl yüzde 25 artış var. Mardin artık popüler bir şehir. Tarih ve kültür turları daha ön plana çıkıyor” İstanbul’dan gelen Ümmühan Çakır Sağçolak ise tarihi mekanlarını görmeye geldikleri Mardin’i çok beğendiklerini bildirdi. Sağçolak, “Mükemmel, kartpostal gibi bir yer. İyi ki gelmişiz” şeklinde konuştu.

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GÜNDEM
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