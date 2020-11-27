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DENİZLİ

Denizli haberleri: Bebek gömüldüğü sanılan mezarlıktan, köpek cesedi çıktı

Bebek gömülü sandılar ama köpek cesedi çıktı

Denizli’de eşinin mezarlığına ziyarete giden kadın, mezarlığın yanında bulunan bölgede bir battaniyenin etrafının taşla çevrildiğini fark etti. Defin yasak olduğu halde yeni kazılmış ve etrafı taşlarlar örülmüş mezarı görünce bebek gömülmesinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin kazdığı mezarın içinden battaniyeye sarılmış halde cansız köpek bedeniyle karşılaştı.

Haber Merkezi İHA
Bebek gömülü sanılan mezar
Bebek gömülü sanılan mezar

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde ilginç bir olay meydana geldi. Zeytinköy Mezarlığına vefat eden eşini ziyarete giden yaşlı kadın, eşinin mezarlığının ilerisinde yerde bir battaniye gördü gördü. O yöne doğru ilerleyen yaşlı kadın battaniyenin etrafının taşlarla çevrildiğini fark etti.

Yeni definin yasak olduğunu bilen yaşlı kadın mezarın küçük ve yeni yapıldığını anlayınca korktu ve durumu hemen mahalle muhtarına bildirdi.

Yaşlı kadının anlattığı olay sonrası Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar, yaşlı kadının yanına gitti.

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Mezarın küçük, battaniyenin ve mezarın yeni olduğu iyice anlaşılınca akıllara “birisi acaba bebek mi gömdü?” sorusu geldi.

Ölü bir köpeğin battaniyeye sarılmış halde cansız bedeni ile karşılaşıldı

Mahalle muhtarı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, olay yeri inceleme ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler savcılıktan alınan izin ile yeni yapıldığı anlaşılan mezarı kazdı. Bir bebek veya çocuk gömüldüğü sanılan noktadan ölü bir köpeğin battaniyeye sarılmış halde cansız bedeni ile karşılaşıldı. Olay sonrası bölgedeki ekipler ve vatandaşlar rahat nefes aldı.

Şanlıurfa'da bir mezarlıkta kan donduran olay
GÜNDEM
Şanlıurfa'da bir mezarlıkta kan donduran olay
  • Ölü hayvanların gömüldüğü özel yerler bulunuyor
  • Yaşanan bu durum ve gelişme üzerine polis hayvanseverlere önemli bir uyarıda bulundu. Evlerinde besledikleri hayvanların ölmesi durumunda vatandaşların hiçbir şekilde hayvanların mezarlığa gömülmemesi gerektiğini ifade etti. Bunun için Büyükşehir Belediyesinin aranması gerektiğini belirten emniyet güçleri, barınağın olduğu bölümde ölü hayvanların gömüldüğü nokta olduğunu vatandaşlara hatırlattılar. Böyle bir durumda Büyükşehir’e bağlı ekiplerin ölen hayvanı alarak en uygun şekilde defin ettiğini belirttiler.

Mezarlıkta şaşırtan olay
FOTOĞRAF 9
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Olay dün gece yarısı merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta yaşandı.
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Kimliği belirsiz kişiler, mezarlıkta toprağa monte halde bulunan 7 adet sulama vanasını, alıp kaçtı.
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Sabah saatlerinde gelen mezarlık çalışanları, durumu fark edince polise haber verdi.
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Polisin yaptığı incelemede, mezarlıkta çimlerin sulanması amacıyla kullanılan 7 vananın çalındığı belirlendi.
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Vanaların her birinin maliyetinin 1000 TL olduğu bildirildi.
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Mezarlıkta şaşırtan olay
Kayseri'de, bir mezarlıkta bulunan 7 sulama vanası, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Mezarlıkta parmak izi ve delil araması yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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