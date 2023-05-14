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Denizli seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 Denizli seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlamento seçimi için yarıştı. Peki, 2023 seçimlerinde Denizli'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Denizli milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Buldan, Güney, Çal, Bekilli, Çivril, Sarayköy, Merkezefendi, Pamukkale, Baklan, Babadağ, Honaz, Bozkurt, Çardak, Kale, Tavas, Serinhisar, Acıpayam, Beyağaç, Çameli Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

19:18 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Denizli Seçim Sonuçları 2023

Denizli Seçim Sonuçları 2023

Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. Denizli seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.


Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Seçim sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı. Peki Buldan, Güney, Çal, Bekilli, Çivril, Sarayköy, Merkezefendi, Pamukkale, Baklan, Babadağ, Honaz, Bozkurt, Çardak, Kale, Tavas, Serinhisar, Acıpayam, Beyağaç, Çameli cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin oy oranları ne? İşte Denizli seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

Toplam 795 bin 283 seçmenin bulunduğu Denizli'de saat 19.54 itibariyle 2 bin 461 sandığın 565'i açıldı. Yüzde 91,9 oranında katılımın sağlandığı Denizli'de seçimlerde şu ana kadar 140 bin 510 oy kullanıldı, 136 bin 174 oy geçerli sayıldı.

#2023 Genel Seçimler
#Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
#28. Dönem Milletvekili Seçimi
#Denizli
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Tokat seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları