Buldan ilçesine bağlı Hamamboğazı bölgesinde yaklaşık 300 yıllık geçmişi bulunan tarihi hamamdan sesler geldiğin fark eden çevre sakileri, tarihi yapının içerisini kontrol ettiklerinde içeride kaçak kazı yapıldığını fark etti. 1. derece sit bölgesindeki tarihi hamamın, yapılan kaçak kazı nedeniyle hasar aldığı belirlendi.