Defineciler 300 yıllık tarihi hamamı talan etti

09:2010/01/2026, Cumartesi
IHA
Definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini kaydeden vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını talep etti.
Definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini kaydeden vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını talep etti.

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan yaklaşık 3 asırlık tarihi tamamda kaçak kazı yapan definecilerin, tarihi yapıya zarar verdikleri belirtildi.

Buldan ilçesine bağlı Hamamboğazı bölgesinde yaklaşık 300 yıllık geçmişi bulunan tarihi hamamdan sesler geldiğin fark eden çevre sakileri, tarihi yapının içerisini kontrol ettiklerinde içeride kaçak kazı yapıldığını fark etti. 1. derece sit bölgesindeki tarihi hamamın, yapılan kaçak kazı nedeniyle hasar aldığı belirlendi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, tarihi hamama sık sık tanımadıkları kişilerin geldiğini ve kaçak kazı çalışmaları yapılırken gürültü duyduklarını belirtti. Definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini kaydeden vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını talep etti.

#Denizli
#Buldan
#Tarihi hamam
#Hamamboğazı
