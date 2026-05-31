Denizli'de 8 kişinin öldüğü kazanın ardından Özbekistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

20:4731/05/2026, Pazar
AA
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’den Denizli’deki otobüs kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı otobüs kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı göndererek başsağlığı diledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, yolcu otobüsünün karıştığı kazadaki can kayıpları ve yaralanmalardan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi

Mirziyoyev, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpmasının ardından çıkan yangında 1'i bebek 8 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.



