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Denizli'de çiftlik sahibi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir çiftlik sahibi, iş yerinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekipleri, çiftlikte çoban olarak çalışan ve olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Fatih Kürşad
Fatih Kürşad

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir çiftlik sahibi, iş yerinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı (37), komşuları tarafından besihanede yerde kanlar içinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulan Yağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler şüpheliyi arıyor

  • Yağcı'nın cesedi, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, çiftlikte çoban olarak çalışan ve olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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