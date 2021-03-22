Gündem İYİ Partiden sonra bir toplu istifa da CHPde yaşandı
POLİTİKA

Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı.

İYİ Parti'den sonra bir toplu istifa da CHP'de yaşandı

İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından toplam 29 kişinin istifa etmesinin ardından bir toplu istifa da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşandı. Denizli'de CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı.

Haber Merkezi DHA
Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı.
Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı.

CHP'den istifa eden bir grup vatandaş, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda basın açıklama düzenledi.

Grup adına açıklama yapan Numan Bozca, aydınlık bir Türkiye amacıyla yola çıktıklarını ve CHP'den ayrıldıklarını belirtti.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti
GÜNDEM
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti

İktidardan memnun olup tek dertlerinin kendi koltuğu olanlarla yollarını ayırdıklarını belirten Bozca, "Bugün burada 200'den fazla genç arkadaşım ile adıyla doğduğumuz içinde büyüdüğümüz partimizden, sayısız seçim kaybetmesine rağmen koltuğundan başka bir derdi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı, saydığım ve daha başka nice sebepten dolayı istifa ediyoruz. Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz" dedi. Grup, birlikte And'ımızı okuduktan sonra dağıldı.

  • CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da partiden 40 kişinin istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de çatlak büyüyor: Toplu olarak istifa ettiler
GÜNDEM
İYİ Parti'de çatlak büyüyor: Toplu olarak istifa ettiler


Abone Ol Google News
Kar geri dönüyor

Kar geri dönüyor

​Meteoroloji beş günlük hava tahminlerini yayınladı.
CHPde toplu istifa

CHP'de toplu istifa

​40 kişi Kılıçdaroğlu'nu işaret edip istifa etti.
Tavizverilmeyecek

​Bakan Elvan'dan piyasalara önemli mesaj.

Kamu bankaları yüksek faiz tahribatını önleyebilir.

Uzmanlar uyardı: Millete panik yaptırıyorlar, yarını bekleyin

TBMM Başkanı Şentop, yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili konuştu.
TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla<br>buluşturuyor

TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla
buluşturuyor

​Avrupa standartlarında yatırımlar hayata geçiriliyor

​Polise daha fazla yetki ülkeyi karıştırdı.

Çöp toplayan gence taş ve sopalarla saldırdılar.
Donald Trump <br>geri dönüyor

Donald Trump
geri dönüyor

Kendisine ait bir sosyal medya platformu kuruyor.

Otomobilini gören şaşırdı: Sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
Kadına şiddete<br>taviz yok

Kadına şiddete
taviz yok

​İstanbul Sözleşmesi'nden bağımsız olarak kararlılıkla sürdürülecek.
Kamyon girerse Kobani çökecek

Kamyon girerse Kobani çökecek

​PKK kenti köstebek yuvasına çevirdi.
Türkiye'nin mavisi

Türkiye'nin mavisi

​Koronavirüs haritasında mavi renkte tek şehir Şırnak oldu.
Fesih<br>hayallerini yıkmış!

Fesih
hayallerini yıkmış!

​Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması en çok ABD'yi üzdü.
Kırım'da Rus işgalinin 7. yılı

Kırım'da Rus işgalinin 7. yılı

​Askeri varlığını her geçen gün artırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.