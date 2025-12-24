Yeni Şafak
Denizli’de kan donduran olay: Alkollü eğlence dönüşü annesi ve erkek arkadaşı tarfafından darp edilen 7 aylık bebek ağır yaralı

13:5824/12/2025, Çarşamba
DHA
7,5 aylık U.C.S.’nin kafatasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği tespit edildi.
7,5 aylık U.C.S.’nin kafatasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği tespit edildi.

Denizli’de annesi ve erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen 7,5 aylık bebek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İç kanaması olduğu ve vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu tespit edilen bebek devlet tarafından koruma altına alınırken, olaya ilişkin anne ve erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Antalya’da başlayan ve Denizli’de dehşetle sonlanan olaylar zinciri, bir bebeğin yaşam mücadelesine dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Antalya’da Murat Seçen ile 5 yıllık dini nikahlı birlikteliği sona eren G.B., iki çocuğundan büyüğünü babaannesine bırakarak 7,5 aylık oğlu U.C.S. ile birlikte Denizli’ye yerleşti. Denizli’de bir eğlence mekanında çalışmaya başlayan G.B., burada H.C.P. isimli şahısla tanıştı. İddiaya göre, olay gecesi G.B. ve erkek arkadaşı H.C.P.’nin eve alkollü bir şekilde geldikleri iddia edildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle 7,5 aylık U.C.S. darp edildi. Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine anne G.B. ve H.C.P., bebeği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Hastaneye gelen anne G.B. ve erkek arkadaşı H.C.P. merdivenden düştü dedi. Belli bir süre sonra anne G.B. hastane polislerine gerçeği anlatarak erkek arkadaşı H.C.P.’den şikayetçi oldu. Hastaneye sevk edilen polis ekipleri, anne G.B. ve erkek arkadaşı H.C.P.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ağır yaralı bebek devlet korumasına alındı. Talihsiz bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Yapılan tetkiklerde 7,5 aylık U.C.S.’nin kafatasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği tespit edildi.


BABA ÇOCUĞUN VELAYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Antalya’da ikamet eden baba Murat Seçen ise olayı duyduktan sonra Denizli’ye geldi. Devlet tarafından koruma altına alınan bebeği göremeyen baba Murat Seçen, "Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğumu bakıyorum, ikincisini de her türlü bakarım. Benim durumum yerinde. Eski eşimin yeni sevgilisi çocuğumu dövüyor. Devlet cezasını bana kesiyor. Benim bu darpla hiçbir alakam yok. Devlet korumaya alıyor ve çocuğumu göremiyorum" dedi.



İKİSİ DE TUTUKLANDI

Çocuğunu darp edildikten sonra hastaneye gelen baba Murat Seçen, "Antalya’da tanıştığım G.B. ile imam nikahlı olarak 5 yıldır evliydim. 4 ay önce ise ayrıldım ve G.B. 2 tane çocuğa bakamayınca büyük çocuğumu anneme verdi. Büyük çocuğuma annem bakıyor, küçük çocuğuma ise sevgilisi ve eski eşim bakıyor. Kendileri bir eğlence mekanında çalışıyorlar. Alkollü bir şekilde gece eve geliyorlar. Çocuğumu maddeli ve alkollü bir şekilde darp ediyorlar. Darp ettikten sonra hastaneye düştü diyerek getiriyorlar. Hastanede vicdan yapan eski eşim, sevgilisini polise şikayet ediyor. Ardından ikisi de tutuklanıyor. Çocuğum şu anda hastanede yatmakta. İç kanaması var, kaburgaları kırık, kafatası kırık. Çocuğum daha 7,5 aylık, adaletin yerini bulması lazım" diye konuştu.



