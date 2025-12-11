Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Aren bebeği ölesiye darp eden caninin yargılanmasına devam edildi

Aren bebeği ölesiye darp eden caninin yargılanmasına devam edildi

17:5411/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Aren bebeği ölesiye darp eden caninin yargılanmasına devam edildi
Aren bebeği ölesiye darp eden caninin yargılanmasına devam edildi

Denizli’de Aren bebeğin darp edilmesi üzerine tutuklanan annenin sevgilisinin yargılanmasına devam edildi. Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Dosyada eksik hususların giderilmediği gerekçesiyle duruşma ertelendi.

30 Nisan’da Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle’de meydana gelen olayda, eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren’i Sarayköy Devlet Hastanesi’ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personelinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.’nin darbettiğini öne sürdü. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen 5. duruşmada Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanık S.D.’nin avukatı salonda hazır bulundu. Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Dosyada eksik hususların giderilmediği gerekçesiyle duruşma ertelendi.

#Aren bebek
#Denizli
#Bebek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri: 12 Aralık 2025 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il ezan vakitleri