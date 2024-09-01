Denklik için çözüm bekliyorlar

Yurt dışında öğrenim görüp Türkiye'de diploma denkliği almak isteyen bazı öğrenciler, çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan ancak diplomasının Türkiye’de geçerli olmasını isteyen öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurumu'ndan denklik almak zorunda. Denklik şartlarıyla öğrencileri kimi zaman zora sokuyor. Medine İslam Üniversitesi’nden mezun olan Enes Polat da bu öğrencilerden biri. Polat, “Medine İslam Üniversitesi’nde beş fakülte var. Bu beş fakültenin hangisinden mezun olursanız olun iki sene öncesine kadar doğrudan denklik alabiliyorken şu an İslam Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Felsefesi, Tasavvuf Tarihi derslerini almadan denklik alamıyoruz. Denklik almak için çok fazla zorluk yaşıyoruz, bu işlemlerin kolaylaştırılmasını istiyoruz.” diye konuştu. Polat, “Ben üniversiteye başvurduğum zaman denklik alma sıkıntısı yoktu. 2022’ye kadar öğrenciler başvuru yaptıkları zaman doğrudan denkliklerini alıyorlardı ek ders çıkmıyordu. Son 2 senedir gerek eski müfredat, gerekse yeni müfredat üzerinden okuyan öğrencilere ek ders çıkarılıyor. O derslerin hepsini aynı dönemde açmadıkları için neredeyse bu süreç 2 seneye uzadı" dedi. İki yıl önce Medine İslam Üniversitesi'nden mezun olan ve ek ders almadan denkliği verilen Yusuf Nar ise “Fakülteye 2015-2016 yıllarında başvurmuştum. O zamanlar fakülte ayırt etmeden herkese denklik veriyorlardı. Ben mezun oldum, denklik başvurusu yaptım belgeleri Suudi Arabistan’a gönderdiler.