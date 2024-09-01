|
Gündem

Denklik için çözüm bekliyorlar

Saliha Engin
04:00 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 06:35 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yurt dışında öğrenim görüp Türkiye'de diploma denkliği almak isteyen bazı öğrenciler, çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan ancak diplomasının Türkiye’de geçerli olmasını isteyen öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurumu'ndan denklik almak zorunda. Denklik şartlarıyla öğrencileri kimi zaman zora sokuyor. Medine İslam Üniversitesi’nden mezun olan Enes Polat da bu öğrencilerden biri. Polat, “Medine İslam Üniversitesi’nde beş fakülte var. Bu beş fakültenin hangisinden mezun olursanız olun iki sene öncesine kadar doğrudan denklik alabiliyorken şu an İslam Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Felsefesi, Tasavvuf Tarihi derslerini almadan denklik alamıyoruz. Denklik almak için çok fazla zorluk yaşıyoruz, bu işlemlerin kolaylaştırılmasını istiyoruz.” diye konuştu. Polat, “Ben üniversiteye başvurduğum zaman denklik alma sıkıntısı yoktu. 2022’ye kadar öğrenciler başvuru yaptıkları zaman doğrudan denkliklerini alıyorlardı ek ders çıkmıyordu. Son 2 senedir gerek eski müfredat, gerekse yeni müfredat üzerinden okuyan öğrencilere ek ders çıkarılıyor. O derslerin hepsini aynı dönemde açmadıkları için neredeyse bu süreç 2 seneye uzadı" dedi. İki yıl önce Medine İslam Üniversitesi'nden mezun olan ve ek ders almadan denkliği verilen Yusuf Nar ise “Fakülteye 2015-2016 yıllarında başvurmuştum. O zamanlar fakülte ayırt etmeden herkese denklik veriyorlardı. Ben mezun oldum, denklik başvurusu yaptım belgeleri Suudi Arabistan’a gönderdiler.

1.5 sene belgelerim geri gelmedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına giderek belgeleri onaylatmak zorunda kaldım.

Bu süreç daha da uzun olabiliyor." şeklinde anlattı.


#Türkiye
#yurt dışı
#eğitim
#diploma
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşte Türkiye'nin yaş ortalaması en yüksek ili: Ortanca yaş sınırı bu kez yükseldi! Kadın ve erkek nüfus ortalaması...