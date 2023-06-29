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Deprem bölgesinde buruk bayram

50 binden fazla can kaybına yol açan 6 şubat depremlerinin yaşandığı şehirlerde, deprem sonrasındaki ikinci bayram da buruk geçiyor. Arife gününden itibaren mezarlıklara akın ederek yakınlarının kabrini ziyaret eden depremzedeler, dün de Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Neslihan Önder
04:00 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hatay.

Hatay.

Hatay’da Kurban Bayramı’nda depremzedelerin ilk durağı mezarlıklar oldu. İlk önce sevdikleriyle bayramlaşmak isteyen vatandaşlar, mezar başlarında dua okudu, gözyaşı döktü. Vatandaşlar, Narlıca Mahallesi’ndeki deprem mezarlığına ellerinde çiçekler, şekerler ve yakınlarının eşyaları ile geldi. Burada mezarlıklar çiçek ve Türk bayrakları ile süslendi. Diyanet görevlileri, acılı ailelere destek olmak için kabir başında dualara eşlik etti.

ELLERİNDE ÇİÇEKLERLE GELDİ

Kızı, iki torunu, damadı ve dünürünü kaybeden Nimet Yalçınkaya depremden sonra taşındığı Mersin’den Hatay’a geldi. Çocuklarının mezarı başında dua eden Yalçınkaya, “Çocuklarımın mezarına bayramlaşmaya geldim” dedi. Depremde kız arkadaşı ve ailesini kaybeden İmanettin Bayraktar, bayramın ilk günü elindeki bir demet çiçekle mezarlığın yolunu tuttu. 6 Şubat’tan önce evlilik planları yaptığı kız arkadaşı için getirdiği çiçeği mezarı başına tutturan Bayraktar, burada bir süre dua etti, gözyaşı döktü. “Sevdiklerimizin hepsini kaybettik” diyen Bayraktar, “Onları depremin ilk anında kaybettim. Bu acının tarifi yok” diye konuştu. Antakya’da yaşayan Mehmet Ali Keleş de yakınlarının kabrine çiçek bıraktı, su döktü. Keleş, “Ablam, 3 çocuğu ve eşi burada yatıyor. Bayramda buraya geldik çünkü onlar bizim canımız, onlar bizim parçamızdı. Bayramlaşmaya geldik” ifadelerini kullandı.




#Kurban Bayramı
#Deprem Bölgesi
#Depremzede
22 dakika önce
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