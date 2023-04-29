Deprem evleri hızla yükseliyor

Türkiye, Kahramanmaraş depremleriyle yüzyılın felaketinin ardından kenetlenirken, hükümet de vatandaşları sıkıntıdan kurtarmak için konutların yapımına hız verdi. Afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için bir yandan geçici barınma merkezlerinin kurulumu tamamlanmaya çalışılırken, diğer taraftan da kalıcı konutların inşası sürüyor. Deprem bölgesinde şu ana kadar 123 bin afet konutunun yapım süreci başladı. Depremin merkezi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 3 etap halinde inşası süren 2 bin 179 konutluk projede binalar üçüncü kata ulaştı.

DEMİRLER BAĞLANDI 3-4 KATI GEÇMEYECEK

Kalıcı konutlar için ilk kazma Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde eş zamanlı olarak vurulmuştu. Depremden yaklaşık bir ay sonra ilk kazmaların vurulduğu noktalarda birçok temel demirlerinin bağlandığı ve binalarda katların yükselmeye başladığı görüldü. Bölgesine göre sayıları artan bloklar içerisinde 3-4 katı geçmeyecek şekilde, 3+1 ve 2+1 daireler yer alacak.

YATAY MİMARİYE UYGUN YAPILIYOR

Afşin’de 3 etap halinde yapılan 2 bin 179 konutun inşaatlarında büyük yol kat edildi. Kaba inşaatta üçüncü katların tünel betonu döküldü, dördüncü katın demirleri bağlanıyor. Binalar, dört katlı olarak yatay mimariye uygun inşa ediliyor.

18 DÜKKAN VE 1 CAMİ YER ALACAK

Konutlarla birlikte sosyal yaşam alanları da oluşturuluyor. Sadece Afşin’de; 1 cami, 18 dükkan, çocuk oyun alanları ile birlikte çevre düzenlemesi de yapılacak. Çok sayıda ekibin 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğü bölgede konutların bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Konutlarda inceleme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Kampanyaya katılanlar Bakanlık tarafından incelenmeye alınırken, hem bu konuyla ilgili hem de başvuru sayısı hakkında Bakan Murat Kurum açıklama yaptı.

TOKİ GÜVENCESİYLE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden ile konutlarınızın dönüşümünde maliyetin yarısını biz ödüyoruz, evlerinizi TOKİ güvencesiyle dönüştürüyoruz. İstanbul'da 2 günde gelen başvuru sayısı 291 bin 526, bağımsız birim için 47 bin 400'e ulaştı” ifadelerini kullandı. Bakan Murat Kurum, kampanyanın uygulama adımlarını hatırlatarak, "Bir, başvuruyu alıyoruz. İki, ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Üç, başvuru yapılan binaya gidip tespit yapıyoruz. Dört, binada 2/3 çoğunluk sağlanırsa konutlarınızı TOKİ ile dönüştürüyoruz. Kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık" bilgisini verdi.

EKİPLER SAHAYA İNDİ

Kurum, İstanbul Kartal’da Bakanlık uzmanlarının incelemelerine ilişkin bir video da paylaştı. Videoda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Bütün ekibimizle beraber sahada tespitlerimizi yapıyoruz, vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Onlar da uygun görürlerse binalarımızı dönüştüreceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

‘İlk Evim Arsa’da kuralar bitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, ‘İlk Evim Arsa’ projesinin kuraları tamamlandı. Dün Kocaeli’nde yapılan kura çekiminde 1.500 hak sahibinin belirlenmesiyle birlikte, 10-28 Nisan tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 380 hak sahibi arsalarına kavuşmuş oldu.







