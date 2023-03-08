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Deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri bir yıl ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

12:44 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar alındı.


2023 yılı yer değiştirme döneminde, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmamasına ilişkin resmi yazı, 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderildi.


Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ili kapsayan bölgede olağanüstü hal ilan edildiği ve Elazığ'ın da daha sonra afet bölgesi kapsamına alındığı anımsatılan yazıda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler için bu yıl yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama yapılmayacağı belirtildi.


Kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." bilgisini verdi.


#Özer
#Milli Eğitim Bakanlığı
#öğretmen
3 saat önce
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Deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri bir yıl ertelendi
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