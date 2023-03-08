Deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri bir yıl ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar alındı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ili kapsayan bölgede olağanüstü hal ilan edildiği ve Elazığ'ın da daha sonra afet bölgesi kapsamına alındığı anımsatılan yazıda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler için bu yıl yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama yapılmayacağı belirtildi.