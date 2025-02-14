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Deprem yardımlarını depoda çürütmüşler

Deprem yardımlarını depoda çürütmüşler

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0014/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Depolarda çürüyen ve kullanma tarihi geçen yardım malzemeleri imha edildi.
Depolarda çürüyen ve kullanma tarihi geçen yardım malzemeleri imha edildi.

Esenyurt Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden sonra topladığı yardım malzemelerini bölgeye yollamadı. CHP’li Kemal Deniz Bozkurt döneminde ilçe genelinde yardım kampanyası başlatıldı. Birçok kişi, evinde hazırladığı veya satın aldığı gıda, kıyafet, bot, hijyen ürünleri, bebek bezi, mama, battaniye ve ısıtıcıları belediyeye teslim etti. Ayrıca belediye de ihtiyaç duyulan birçok ürünü kendi bütçesiyle satın alıp depoladı. Ancak depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen ürünlerin depremzedelere ulaştırılmadığı ortaya çıktı. “Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçundan tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde afet bölgesine gönderilmek için hazırlanan konteyner mutfak da belediyeye ait bir şantiyede çürümeye terk edildi. Eski yönetimin kendilerine "depoların boş olduğu" yönünde bilgi verdiğini anlatan belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürü İlknur Daşdemir, karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdıklarını ifade etti. Daşdemir, depolardaki yardım malzemelerine kuşların yuva yaptığını söyledi. Depolarda çürüyen ve kullanma tarihi geçen yardım malzemeleri imha edildi. Sağlam olanların bir kısmı ilçeye gelen afetzedelere dağıtılacak, kalanı da deprem bölgesine gönderilecek.


#CHP
#İstanbul
#Esenyurt Belediyesi
#deprem
#yardım

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