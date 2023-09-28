Deprem yardımlarını zimmetine geçirmeye çalışmakla suçlanan polis müdürü tahliye edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay şehir merkezinin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin yapılan özel çalışmaları değerlendirdi. Hatay’da kısa süre önce rezerv alanlarda temellerin atılarak inşaatlara başlanıldığını belirten Özhaseki, yine ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile birlikte 254 bin 195 konut ve 55 bin 677 ticari alanı, 4 kırmızı çizgiden taviz vermeden inşa edeceklerini söyledi. Bakan Özhaseki, “Enkazları kaldırılan Hatay, en kısa sürede ayağa kalkacak ve kentsel tasarım çalışmamızdaki gibi güzel bir görünüme kavuşacak.” dedi.