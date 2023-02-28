Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında

Foto: DHA.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Turan Özdemir Caddesi'nde yolda yarık oluştu.
O anlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca, marketin reyonlarının devrildiği, bilgisayar yazıcısının sağa sola savrulduğu anlar da yer aldı.
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