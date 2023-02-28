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Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolda yarık oluşması güvenlik kamerasına yansıdı.

12:45 . 28/02/2023 Salı
DHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Turan Özdemir Caddesi'nde yolda yarık oluştu.


O anlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca, marketin reyonlarının devrildiği, bilgisayar yazıcısının sağa sola savrulduğu anlar da yer aldı.



Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...




#Kahramanmaraş
#Deprem
#Hatay
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Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
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