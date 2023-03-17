|
Reklam
Reklam
Gündem

Depremden beri aranıyordu: Cansız bedeni enkaz altında kalan otomobilin içinde bulundu

6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları hızla sarılırken acı bir olay da gün yüzüne çıktı. Adıyaman'da deprem sonrası kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç isimli şahsın enkaz altında kalan otomobilinin içerisinde cansız bedeni bulundu. Bilgiç'in deprem sırasında önünden geçtiği binanın yıkılmasıyla otomobili ile enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

23:32 . 17/03/2023 Cuma
DHA
Adıyaman'da enkaz altında kalan otomobilinde cansız bedeni bulunan Niyazi Bilgiç.

Adıyaman'da enkaz altında kalan otomobilinde cansız bedeni bulunan Niyazi Bilgiç.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, 6 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç (43), enkaz altında kalan otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu.

Adıyaman'da çay ocağı işleten Niyazi Bilgiç, 6 Şubat'ta sabaha karşı iş yerine gitmek üzere plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yola çıktı. O günden bu yana kendisine ulaşılamayan Bilgiç'in aranmasına devam edilirken, bugün Müftülük Caddesi üzerinde depremlerde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazında tekerlek fark edenler durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine enkaza gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla enkaz altındaki otomobili çıkardı. Otomobilde yapılan incelemede günlerdir kayıp olarak aranan Bilgiç'in cansız bedenine ulaşıldı. Deprem sırasında önünden geçtiği binanın yıkılmasıyla otomobili ile enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği tahmin edilen Bilgiç'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.


Kayıp şahıs enkaz altında kalan otomobilinde ölü olarak bulundu
Kayıp şahıs enkaz altında kalan otomobilinde ölü olarak bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, 6 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç (43), enkaz altında kalan otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu. Adıyaman'da çay ocağı işleten Niyazi Bilgiç, 6 Şubat'ta sabaha karşı iş yerine gitmek üzere plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yola çıktı. O günden bu yana kendisine ulaşılamayan Bilgiç'in aranmasına devam edilirken, bugün Müftülük Caddesi üzerinde depremlerde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazında tekerlek fark edenler durumu polise bildirdi. Bunun üzerine enkaza gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla enkaz altındaki otomobili çıkardı. Otomobilde yapılan incelemede günlerdir kayıp olarak aranan Bilgiç'in cansız bedenine ulaşıldı. Deprem sırasında önünden geçtiği binanın yıkılmasıyla otomobili ile enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği tahmin edilen Bilgiç'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.


#Kahramanmaraş
#deprem
#enkaz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.