Depremzede paralarına çökmüşler

İzmir Terörle Mücadele Şubesi’ne giderek itirafçı olan B.E., örgütün işleyişi hakkında önemli bilgiler verdi. B.E, “6 Şubat 2023’te deprem olduğunda eyalet abisi olan Amar kod adlı Muhammet E. bizlere yurtdışından alınan talimat gereği Bayraklı’nın kardeş ili olarak Hatay’ın seçildiğini söyledi. Burada depremden zarar gören örgüte mensup ya da sempati duyan şahıslara yardım edileceğini anlattı. Hatay’dan İzmir’e gelecek FETÖ’nün belirlediği örgüt üyesi depremzedelere barınma ihtiyaçlarını sağlayacak yardımların toplanacağını söyledi” dedi.

Örgütün Avrupa yapılanmasının o dönemde zor durumda olduğunu belirten B.E., “Örgütçü depremzedelere Hatay’daki yapılanma aracılığıyla toplanan paraların bir kısmı iletildi. Bunun akabinde Bayraklı ve bazı ilçelerde depremzedeler için yeni mütevellilerden yüklü miktarda para toplandı. Bu paralar o dönem depremzedelere iletilmek yerine merkez ödemesinde eksiklik olduğu için yurt dışındaki yapılanmanın merkezi konumundaki Almanya’ya gönderildi. Ayrıca yurtdışına gönderilmesi gereken örgüt mensupları ile ilgili olarak transferleri yapan, güvenliklerini sağlayan, alıcılar ile irtibatı sağlayanlar genelde KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensupları oluyordu” diye konuştu.