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17 ilde PKK/KCK'ya operasyon: Bir haftada 65 şüpheli yakalandı

17 ilde PKK/KCK'ya operasyon: Bir haftada 65 şüpheli yakalandı

08:067/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Polis ekipleri, 17 ilde PKK'ya operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, 17 ilde PKK'ya operasyon düzenledi.

17 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 1 haftadır devam eden ‘GÜRZ-36' operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi.

Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi.

#PKK
#KCK
#Adana
#Antalya
#Diyarbakır

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