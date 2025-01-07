Bölücü örgüt için çember daralıyor: Bir gece ansızın yine gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de yaşanan devrimle birlikte bölücü terör örgütü için çemberin daraldığını belirterek “Türkiye nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa bir gece ansızın yine gelebiliriz. Allah'a şükür bunu yapacak gücümüz, kapasitemiz ziyadesiyle vardır” dedi. 2025 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ VİCDAN FUKARALARI

1 Ocak Sabahı 'Bir Güneş Doğuyor' sloganıyla bir araya gelen tüm vatandaşlarıma buradan hassaten teşekkür ediyorum. Yaklaşık yarım milyon kardeşimiz Gazze'nin kimsesiz ve sahipsiz olmadığını İstanbul'dan tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Galata Köprüsü'nde vücut bulan insanlık ittifakına tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır.

SURİYE’DE RİSK GÖRÜRSEK ADIM ATARIZ

Suriye'de gerçekleşen epik devrimle hem bu ülkede hem bölgemizde artık yeni bir dönem başlamıştır. Yeni Suriye yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğü, birliği temelinde Suriye inşa etmeye çalıştığını ve bunda kararlı olduğunu görüyoruz. Bizim de beklentimiz bu yöndedir. Suriye'nin parçalanmasına, üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda risk görürsek gerekli adımları süratle atarız. Suriye'deki ihtilafı ve DEAŞ tehlikesini fırsata çevirenler kadim gerçeklerle yüzleşmiştir. Bu gerçek bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığıdır.

BEDELİNİ MİSLİYLE ÖDETİRİZ

Açık söylüyorum, silahları ile birlikte toprağa gömülmelidir. Türkiye nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa bir gece ansızın yine gelebiliriz. Allah'a şükür bunu yapacak gücümüz, kapasitemiz ziyadesiyle vardır. Sorumlulukta bulunanlar ne provokasyonlara gelmeli ne de milleti provoke edecek cümleler kurmalıdır. Kimi il ve ilçelerimizde açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek, bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bunların bedelini onlara misliyle ödetiriz.

KADİFE YUMRUĞU KULLANIRIZ

Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor. Biz iktidar ve ittifakı olarak terörsüz Türkiye hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Elbette bunu suhulet ve sükunetle olmasını temenni ederiz. Bu yol tıkanır veya dinamitlenirse o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmakta çekinmeyiz.

2025 aile yılı ilan edildi

Kabine toplantısında ‘ailenin korunması’ konusunun da ele alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuda ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. LGBT meselesi bugün aileye dönük en ciddi tehlikelerin başında gelmektedir. Ülkemizde doğurganlık seviyesi gerilemiştir. 2025 senesini Aile Yılı ilan etmeyi kararlaştırdık. Yıl boyunca kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz “dedi. Asgari ücret zammı sonrasında ürün ve hizmet fiyatlarına fahiş zam yapanları da eleştiren Erdoğan, vatandaşları bu fırsatçıları boykot etmeye çağırdı.











