|
Reklam
Reklam
Gündem

Depremzede seçmen için iki formül

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça depremlerin etkilediği şehirlerdeki seçmenlerin durumu da daha fazla tartışılır oldu. İlk formülde, depremin vurduğu şehirlerde yaşamaya devam eden seçmenler, buralarda sandık başına gidebilecek. Göç eden seçmenler ise yerleştiği yerde, ayrıldığı şehir için oy kullanabilecek. İkinci formülde, göç etmeyenler memleketinde oy kullanacak. Göç eden seçmenler ise ikametlerini göç ettikleri şehrin seçmen kütüğüne taşıyarak sandığa gidecek.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça depremlerin etkilediği şehirlerdeki seçmenlerin durumu da daha fazla tartışılır oldu. Yüksek Seçim Kurulu bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte iki formül üzerinde duruluyor.

KENDİ ŞEHRİ İÇİN OY ATABİLECEK

İlk formülde, depremin vurduğu şehirlerde yaşamaya devam eden seçmenler, buralarda sandık başına gidebilecek. Göç eden seçmenler ise yerleştiği yerde, ayrıldığı şehir için oy kullanabilecek. Buna göre, Kahramanmaraş’ta yaşayan biri, Ankara’ya göç ettiğinde yine Kahramanmaraş için oy atabilecek. Bu durumda her şehirde, depremzedelerin geldikleri iller için ayrı sandıklar kurulacak.

GÖÇ ETTİĞİ ŞEHİR İÇİN

İkinci formülde, göç etmeyenler memleketinde oy kullanacak. Göç eden seçmenler ise ikametlerini göç ettikleri şehrin seçmen kütüğüne taşıyarak sandığa gidecek. Buna göre, Kahramanmaraş’ta yaşayan bir kişi, Ankara’ya göç etmişse oyunu da Ankara için kullanacak.


#Deprem
#Seçim
#YSK
1 saat önce
default-profile-img
Depremzede seçmen için iki formül
‘Dünya Trajedi Haritası’ ve sinema: Festivaller depremi görmedi
Özel okullara ‘kayıt’ tepkisi: Depremzedelerin sorunlarını görmezden geldiler
Ateşkes için elimizden geleni yaparız: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın birinci yılında iki liderle görüştü
Akşener'den CHP kurmaylarına sert tepki: Ahmaklık, geri zekalılık
Meclis’te 1 ay kesintisiz mesai
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.