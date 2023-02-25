Depremzede seçmen için iki formül

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça depremlerin etkilediği şehirlerdeki seçmenlerin durumu da daha fazla tartışılır oldu. Yüksek Seçim Kurulu bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte iki formül üzerinde duruluyor.

KENDİ ŞEHRİ İÇİN OY ATABİLECEK

İlk formülde, depremin vurduğu şehirlerde yaşamaya devam eden seçmenler, buralarda sandık başına gidebilecek. Göç eden seçmenler ise yerleştiği yerde, ayrıldığı şehir için oy kullanabilecek. Buna göre, Kahramanmaraş’ta yaşayan biri, Ankara’ya göç ettiğinde yine Kahramanmaraş için oy atabilecek. Bu durumda her şehirde, depremzedelerin geldikleri iller için ayrı sandıklar kurulacak.

GÖÇ ETTİĞİ ŞEHİR İÇİN

İkinci formülde, göç etmeyenler memleketinde oy kullanacak. Göç eden seçmenler ise ikametlerini göç ettikleri şehrin seçmen kütüğüne taşıyarak sandığa gidecek. Buna göre, Kahramanmaraş’ta yaşayan bir kişi, Ankara’ya göç etmişse oyunu da Ankara için kullanacak.



