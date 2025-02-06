Depremzedeler evlerine kavuştular

Kahramanmaraş’ta depremde 22 yaşındaki kızını kaybeden Fatma Fıstık ise kızının evlilik hazırlıkları yaptığını ve nikahının kıyılmasından sadece dört gün sonra hayatını kaybettiğini söyledi.Fıstık, "Şu an kızımın eşyalarını bir odada saklıyorum ve ihtiyacım olanları kullanıyorum. Çeyizi kızıma almamışım, kendime almışım. Hep bir evim olsun istemiştim ama bu şekilde olmasını istemezdim"dedi.