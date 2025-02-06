Depremzedeler evlerine kavuştular

TOKİ konutlarına yerleşen depremzedeler, bir yandan geçmişin izleriyle mücadele ederken bir yandan yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor.
Kahramanmaraş’ta depremde 22 yaşındaki kızını kaybeden Fatma Fıstık ise kızının evlilik hazırlıkları yaptığını ve nikahının kıyılmasından sadece dört gün sonra hayatını kaybettiğini söyledi.Fıstık, "Şu an kızımın eşyalarını bir odada saklıyorum ve ihtiyacım olanları kullanıyorum. Çeyizi kızıma almamışım, kendime almışım. Hep bir evim olsun istemiştim ama bu şekilde olmasını istemezdim"dedi.
EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORDU
Depremin 5’inci saatinde enkaz altından babası tarafından çıkarılan 9 yaşındaki Cemre Ülkü Özdemir, fizik tedavisinin ardından şimdi jimnastik yarışmalarına hazırlanıyor. Depremde öğretmen kızını kaybeden Murat Vural, enkazdan 5 gün sonra çıkarıldı. Vural, “Enkazda beni çok aramışlar, 5 gün geçince mezarım bile kazılmış. Kolum ampute edildi. TOKİ’den hak sahipliğim vardı, daire çıktı, bir aydır evimdeyim eşimle birlikte. Yavrumuz yok artık hayatta” dedi. İşe gitmek için evden çıkarken depremin olmasıyla birlikte bina altında kalan Ayşegül Yıldırım da yürüme yetisini kaybetti. Yıldırım, yeni evinde yeni hayatına tutunmaya çalışıyor.