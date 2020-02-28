Gündem Depremzedelere dubleks evler Anahtarlar teslim edilmeye başlandı
ELAZİĞ

Depremzedelere dubleks evler: Anahtarlar teslim edilmeye başlandı

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından çift katlı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezi evlerinin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı. 456 ailenin kalacağı ikinci konteyner kentte anahtarları teslim edilen 40 ailenin bugünden itibaren taşınmaya başlayacağı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Afetzedeler ilk andan itibaren her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.
Afetzedeler ilk andan itibaren her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri zarar gören ve çadır kentlerde kalan aileler için 5 noktada yapılması planlanan konteyner kentlerden oluşan geçici barınma merkezinin ikincisi de bitirildi.

İHA

Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı
GÜNDEM
Elazığ'da kurulan konteyner kentte 500 depremzede anahtarını teslim aldı

Yerleşmeye başladılar

Doğukent Mahallesi’ndeki 900 ailenin kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezinin geçtiğimiz hafta hizmete girmesinin ardından, Kırklar Mahallesi’ndeki de tamamlandı. Kırklar Mahallesi’nde kurulumu tamamlan 456 ailenin kalacağı çift katlı konteyner evlerin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı. İlk aşamada 40 aile geçici evlerinin anahtarlarını aldı. Aileler, konteyner evleri gezerek yetkililerden bilgi alırken, bugünden itibaren yerleşmeye başlayacakları kaydedildi.

Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
EKONOMİ
Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi

Afetzedeler, yeni evlerine yerleşmekten çok memnun olduklarını söyledi.

Her türlü ihtiyacımız karşılandı

Anahtarları teslim edilen çift katlı konteyner evlerini inceleyen depremzedelerden Zeynep Bilici, “Biz 4 çocuk, eşim ve ben 6 kişilik aileyiz. Konteyner evler güzel, beğendik ama bize biraz küçük. Biran önce kendi evlerimizin yapılmasını istiyoruz"dedi. Diğer depremzede ailelerde de, geçici barınma merkezi olarak yapılan evlerine bugünden itibaren taşınmaya başlayacaklarını belirterek, ilk andan itibaren her türlü ihtiyaçlarını karşılayan en üstten alta kadar herkese teşekkür etti.

Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
FOTOĞRAF 12
Title
Kentte 24 Ocak'ta, Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için ilgili bakanlıklar öncülüğünde başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Title
Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca il genelinde çalışmalar devam ederken, çok sayıda ev ve ahırın hasar gördüğü Çevrimtaş köyünde de çelik konstrüksiyonlu evler inşa ediliyor, evlerin yanı sıra 4-5 büyükbaş hayvanın kalabileceği ahırlar da yapılıyor.
Title
Yapımı tamamlanan 91 metrekarelik 2 artı 1 şeklindeki ilk ev, depremzede Ernek ailesine teslim edildi. Ernek ailesinin hayvanları için evlerinin yanına kurulacak ahırın yapımı sürüyor.
Title
Depremde evi yıkılan ve talebi üzerine arazisine örnek ev kurulan Ramazan Ernek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin çok güzel olduğunu, yeni evlerinde oturmak için sabırsızlandığını söyledi.
Title
Çevrimtaş köyünde depremin şiddetinin etkisini hissettiklerini ifade eden Ernek, Allah ülkemize, memleketimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depremden sonra dört çocuğumla dışarı çıktım, etrafı tanıyamadım. dedi.
Title
Ernek, depremin ardından tüm imkanlar seferber edilerek kendilerine yardımcı olunduğunu anlatarak, Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, güvenlik kuvvetlerimizden Allah razı olsun. Bizim buralarda çok zor şartlar var. Bu zor şartlarda bize bu imkanları sağladılar, Allah onlardan razı olsun. diye konuştu.
Title
Örnek evde oturacak olmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Ernek, şöyle konuştu: Çok şükür bana bir ev yaptılar, örnek bir ev. İnşallah en yakın zamanda diğer mağdur olanların da mağduriyetleri giderilir. Çok beğendim, çok güzel bir ev. İnşallah en yakın zamanda diğer kardeşlerimizin de evleri yapılır. Evin yanında ahır inşasına da başladılar. Allah herkesten razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Toprak evde yaşıyorduk, evimiz yıkıldı. Bu evde inşallah huzurlu bir şekilde oturur, komşularımızla rahat bir yaşam süreriz.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Elazığ'da depremden etkilenen köylerde 1500 ev kurulacağı öğrenildi.
Title
Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
Title
Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
Title
Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
Title
Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan çelik konstrüksiyonlu evlerden ilki, sahibine teslim edildi.


Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Başımız sağolsun

Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Başımız sağolsun
Yüz yüze görüşecekler!

Yüz yüze görüşecekler!

İki liderin temaslarıyla ilgili yeni gelişme...
Türkiyeyi havadan koruyacağız

'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

NATO toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalar.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
'Bir değişiklik yok'

'Bir değişiklik yok'

​Dışişleri'nden sığınmacı ve göçmenlerle ilgili kritik açıklama.
Yalanladı: <br>Rusya biliyordu

Yalanladı:
Rusya biliyordu

Akar, alçak saldırının öncesi ve sonrasına dair çarpıcı bilgiler verdi.
Türkiye boğazları kapatmalı!

Türkiye boğazları kapatmalı!

Montrö'nün 21. maddesi bu hakkı Türkiye'ye veriyor.
İdlib'i<br>başlarına yıktık!

İdlib'i
başlarına yıktık!

200'ü hedef vuruldu, ​309 rejim askeri öldürüldü.
Kahramanlarımız!

Kahramanlarımız!

33 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Gece boyunca <br>bombardıman!

Gece boyunca
bombardıman!

​Rejim unsurlarına yapılan misillemenin yeni görüntüleri.
Şimdi Avrupa düşünsün

Şimdi Avrupa düşünsün

Sınır kapıları açıldı, düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor.
Dördüncü madde!

Dördüncü madde!

Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor...
Rusya'dan ilk açıklama

Rusya'dan ilk açıklama

​İdlib'deki kalleş saldırıya karşı 'biz yapmadık' savunması.
Acımız çok büyük

Acımız çok büyük

​Mehmetçiğin üsse çevirdiği iki bina alçakça vuruldu.
Devletin emrindeyiz

Devletin emrindeyiz

​Alçak saldırı sonrası iş dünyasından destek mesajı.
'Katil Rusya!'

'Katil Rusya!'

Hain saldırı sonrasında Rus konsolosluğu önünde protesto
Hayati<br>tehlikeleri yok

Hayati
tehlikeleri yok

​Hatay Valisi Doğan'dan son dakika açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.