Destici’den bayram diplomasisi: Siyasi liderlerle telefon görüşmeleri

Destici’den bayram diplomasisi: Siyasi liderlerle telefon görüşmeleri

21:0320/03/2026, Cuma
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasetimizin önde gelen isimleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirerek, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşerek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Siyasi parti liderleriyle de telefon görüşmesi gerçekleştiren Destici, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu da telefonla arayarak bayramlarını tebrik etti. 

Destici, görüşmelerde, bayramın birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Destici, AYM, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YÖK ve Diyanet İşleri Başkanları, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan ve Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Efkan Ala, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ile Fethi Yıldız ile de bayramlaştı. 

TOBB Başkanı, TÜRK-İŞ Başkanı, HAK-İŞ Başkanı ve Memur-Sen Başkanı ile de bayramlaşan Destici, görüşmelerde iyi dileklerini iletilirken, ailelerinin ve camialarının Ramazan Bayramını da tebrik etti.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

