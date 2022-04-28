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ANKARA

Deva kendi adıyla seçime girecek

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önümüzdeki seçimlere kendi adları ve logolarıyla girme kararı aldıklarını açıkladı. Babacan, “Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Deva kendi adıyla seçime girecek
Ali Babacan

CHP’nin masadaki ortağı Deva Partisi’nden dikkat çekici bir çıkış geldi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçimlere ittifak içerisinde girmeyeceğini açıkladı. Babacan, genel merkez binasındaki haftalık basın toplantısında, ne zaman yapılırsa yapılsın seçimlere hazır olduklarını söyledi. Babacan, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla ve logosuyla girme kararı aldıklarını açıkladı. Babacan, “Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. Mutabık kaldığımız alanlarda, altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. O masada oturan bütün partilerle, işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Kin ve intikam zehriyle alınan kararların adaletsizlikten başka hiçbir şey getirmediğini tarih boyunca deneyimledik, deneyimliyoruz. Türkiye’yi ‘rövanşların ülkesi’ yapmayacağız” mesajını paylaştı.

KILIÇDAROĞLU’NA REST

Deva Partisi’nin aldığı bu karar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusundaki ısrara karşı bir rest olarak değerlendiriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki günkü yaptığı grup konuşmasıyla adaylığını ilan ettiği iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirmişti. CHP’nin 2018 seçimlerindeki en büyük ortağı İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ‘kazanabilme’ şartına bağlanırken, diğer partilerin de bu öneriye çok soğuk bakmadığı belirtiliyor.

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