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ANKARA

DEVA Partili Metin Gürcan’a ‘casusluk’ gözaltısı

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, “siyasi ve askeri casusluk” suçundan gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Gürcan’ın yurt dışında bazı isimlerle yaptığı yazışmalar inceleniyor

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​DEVA Partili Metin Gürcan’a ‘casusluk’ gözaltısı
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, “siyasi ve askeri casusluk” suçundan gözaltına alındı. Ankara Başsavcılığı, Gürcan’ın “siyasi ve askeri casusluk” yaptığı tespiti üzerine 2020’de soruşturma başlattı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürcan’ı uzun süre fiziki ve teknik takibe aldı. Operasyon için de dün düğmeye basıldı.

YAZIŞMALAR İNCELEMEDE

İstanbul’daki ikametinde gözaltına alınan Metin Gürcan, buradaki işlemlerinin ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilecek ve burada sorguya alınacak. Ardından ise Ankara Adliyesi’ne sevk edilerek soruşturma savcısının karşısına çıkacak.

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında Metin Gürcan’ın yurt dışında bazı ülkelerle yaptığı yazışmalar ve uluslararası sitelerde yazdığı yazılar inceleniyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gürcan’ın gözaltına alınması sonrası açıklama yaptı. Babacan, “Bugünkü gelişme eğer siyasi bir gelişmeyse DEVA kadrolarını asla yıldıramaz” dedi.

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