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DEVA Partisi Karaman İl Başkanı da istifa etti: Parti kuruluş değerlerinden uzaklaştı

Seçim sonrası DEVA Partisi'nde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer, partisinin ilke ve kuruluş değerlerinden uzaklaştığını belirterek istifa ettiğini duyurdu. Demirer, "Gelinen noktada toplumsal sorunları okuyamaması ve milletimizin gerçek ihtiyaçlarına yönelik siyaset üretememesi sebebiyle ve ayrıca Deva Partisi üst yönetiminin kuruluş ilke ve değerlerinden oldukça uzaklaşılması sebebiyle yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız." dedi.

17:40 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
DEVA Partisi Karaman İl Başkanlığı görevinden istifa eden Mustafa Burak Demirer.

DEVA Partisi Karaman İl Başkanlığı görevinden istifa eden Mustafa Burak Demirer.

Seçimlerde ağır bir yenilgi alan ve dağılan Millet İttifakı'nı oluşturan partilerde sular durulmuyor.

DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. İstifasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Demirer, partisinin kuruluş değerlerinden uzaklaştığını söyledi.

'Milletimizin gerçek ihtiyaçlarına yönelik siyaset üretilmedi'

Demirer, istifa metninde şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 3 yıl önce Deva Partisi Karaman Kurucu İl Başkanı olarak demokrasiye inanmış bir ekiple birlikte görevlendirilmiştik. Bizler görev aldığımız ilk günden itibaren daima inandığımız ve milletimizin faydasına olarak gördüğümüz işleri yapmaya çalıştık, bu ilkeden hiçbir zamanda ayrılmadık. Gelinen noktada toplumsal sorunları okuyamaması ve milletimizin gerçek ihtiyaçlarına yönelik siyaset üretememesi sebebiyle ve ayrıca Deva Partisi üst yönetiminin kuruluş ilke ve değerlerinden oldukça uzaklaşılması sebebiyle yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar bizlere destekte bulunan teşkilat üyelerimize ve saygıdeğer Karamanlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Memleketimiz Karaman ve ülkemizin her bir ferdi için hiç ara vermeden politika ve çözüm önerileri üretmeye hepimizin yarınlarını temsil eden platformlarda devam edeceğiz."





#DEVA Partisi
#Karaman
#İstifa
31 dakika önce
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