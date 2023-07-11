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Eski DEVA'lı Erhan Erol: AK Parti'de parti içi demokrasi daha fazla Ali Bey genelde bize cevap bile vermez

Seçimlerin ardından DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Erhan Erol, Genel Başkan Ali Babacan'ın parti içinde kimseden fikir almadığını belirterek, "Oy oranı 3-5 neyse tartışılan bir partinin 3 yıllık sürecinde kararlar alınırken yaklaşım bu. Maazallah iktidara gelirse ne olur? Ben AK Parti'nin 3 yılını da biliyorum. AK Parti'de parti içi demokrasi daha fazlaydı" dedi. İstifasından bir ay önce Babacan'a yönelik eleştirilerini yönelttiğini söyleyen Erol, "Ali Bey'in genel bir özelliği vardır hemen cevap vermez. Dinler dinler yarım saat sonra cevap verse memnun olurum. Genelde cevap vermez" ifadelerini kullandı.

11:36 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
DEVA Partisi'nden istifa eden Erhan Erol, Ali Babacan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

DEVA Partisi'nden istifa eden Erhan Erol, Ali Babacan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Erhan Erol, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

'AK Parti'de parti içi demokrasi daha fazlaydı'

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de açıklamalarda bulunan Erol,
"Oy oranı 3-5 neyse tartışılan bir partinin 3 yıllık sürecinde kararlar alınırken yaklaşım bu. Maazallah iktidara gelirse ne olur? Ben AK Parti'nin 3 yılını da biliyorum. DEVA Partisi içinde AK Parti orijinli birçok arkadaşla bunu defalarca konuştum. AK Parti'nin ilk 3 yılında parti içi demokrasi ne kadardı, DEVA'da ne kadar? Ortak görüş AK Parti'de daha fazlaydı"
dedi.


'Ben genel başkanım karar bana ait'

Söylemlerin değil yapılanların önemli olduğunun altını çizen Erol, "Ben genel başkanla görüştüğümde bana 'Ben genel başkanım karar bana ait' türünde bir açıklama yaptı" ifadelerini kullandı.


'Ali Bey genelde cevap vermez'

Eleştirilerini istifasından bir ay önce Babacan'ın yüzüne de yaptığını ve herkesin içinde "Millet ittifakı bu şekilde seçimi kazanamaz. Dua edin Tayyip Erdoğan ve AK Parti kaybetsin" dediğini aktaran Erol, "Ne cevap verdi?" sorusuna şu yanıtı verdi:


"Ali Bey'in genel bir özelliği vardır hemen cevap vermez. Dinler dinler yarım saat sonra cevap verse memnun olurum. Genelde cevap vermez veya bir hafta sonra sizi arar cevap verir."

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi
DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, tvnet'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında, Millet İttifakı'na oy kazandırmadıkları eleştirilerine yanıt verdi. Partilerinin minimum 4 puanlık katkı sağladığını ifade eden Ekmen, CHP'nin 2018 yılındaki 22.65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3.3'lük artışla 25.35'e geldiğini vurguladı. AK Parti ve MHP'den kopan oylar, CHP'den Zafer Partisi ve Memleket Partisi'ne giden oylardan örnek veren Ekmen, "CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkarttığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi ve "5 puanlık bir artış matematiksel olarak var." ifadelerini kullandı. Ekmen, CHP listelerinden seçime girmemeleri durumunda da muhtemelen 5 ila 7 arasında milletvekili alacaklarını iddia etti.

#DEVA Partisi
#Erhan Erol
#Ali Babacan
2 saat önce
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