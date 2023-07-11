Eski DEVA'lı Erhan Erol: AK Parti'de parti içi demokrasi daha fazla Ali Bey genelde bize cevap bile vermez

DEVA Partisi'nden istifa eden Erhan Erol, Ali Babacan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Erhan Erol, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.
'AK Parti'de parti içi demokrasi daha fazlaydı'
'Ben genel başkanım karar bana ait'
Söylemlerin değil yapılanların önemli olduğunun altını çizen Erol, "Ben genel başkanla görüştüğümde bana 'Ben genel başkanım karar bana ait' türünde bir açıklama yaptı" ifadelerini kullandı.
'Ali Bey genelde cevap vermez'
Eleştirilerini istifasından bir ay önce Babacan'ın yüzüne de yaptığını ve herkesin içinde "Millet ittifakı bu şekilde seçimi kazanamaz. Dua edin Tayyip Erdoğan ve AK Parti kaybetsin" dediğini aktaran Erol, "Ne cevap verdi?" sorusuna şu yanıtı verdi: