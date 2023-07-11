Eski DEVA'lı Erhan Erol: AK Parti'de parti içi demokrasi daha fazla Ali Bey genelde bize cevap bile vermez

"Oy oranı 3-5 neyse tartışılan bir partinin 3 yıllık sürecinde kararlar alınırken yaklaşım bu. Maazallah iktidara gelirse ne olur? Ben AK Parti'nin 3 yılını da biliyorum. DEVA Partisi içinde AK Parti orijinli birçok arkadaşla bunu defalarca konuştum. AK Parti'nin ilk 3 yılında parti içi demokrasi ne kadardı, DEVA'da ne kadar? Ortak görüş AK Parti'de daha fazlaydı"