Gündem Devlet Bahçeli Tezviratlara kulak asmadan Cumhur İttifakı yoluna devam edecek
POLİTİKA

Devlet Bahçeli: Tezviratlara kulak asmadan Cumhur İttifakı yoluna devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dedikodulara bel bağlayan sosyal medya fitnelerini geçim kapısı gören zillet ittifakı milletimizin irfanı karşısında asla tutunamayacaktır. Türkiye'ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin taciz ve tezviratlarına kulak asmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız " açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli: Tezviratlara kulak asmadan Cumhur İttifakı yoluna devam edecek
Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü tartışmaları ve Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"KİMLERİN KUKLA OLDUĞU BELGELİDİR"

"Bugün kimin kiminle işbirliği yaptığı, kimlerin hangi mahfillerin kuklası haline geldiği bellidir, belgelidir. Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dengesini bozarak güç ve iktidar devşirmek için kuyruğa girenler zalimlerin oyun uşağı olmakla birlikte zilletin kapı kuludur.

"SENARYOLARA PRİM YOK"

Milliyetçi Hareket Partisi kirli niyet sahiplerine karşı Türk milletiyle bir ve beraberdir. Kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan hiçbir dava arkadaşım, hiçbir muhterem vatandaşım vatan ve millet muhaliflerinin senaryolarına prim ve destek vermeyecektir.

"CUMHUR İTTİFAKINI KORUYACAĞIZ"

Türkiye'ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin taciz ve tezviratlarına kulak asmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız."

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